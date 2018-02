Il Palermo, il giorno dopo la vittoria contro l'Ascoli, accoglie due nuove figure all'interno del suo staff: Aladino Valoti, nuovo direttore sportivo, e Claudio Bordon, nuovo responsabile dei preparatori atletici. "Penso che sia compito del patron e del presidente dare la struttura più idonea per salire in Serie A, sono anche costi in più - racconta Maurizio Zamparini al sito ufficiale del Palermo - Non ero in sintonia con Lupo per un certo lavoro fatto a gennaio sul mercato, soprattutto non ero in sintonia per la mancanza di vicinanza del direttore sportivo con la squadra"."Ho preso Valoti affinché dia un aiuto ai ragazzi e all'allenatore, con una grinta maggiore di Lupo che si comportava da signore e mancava in questo. Ho preso questa decisione con grande dispiacere, ma Valoti era stato contattato già a giugno perché era uno dei papabili. Poi per alcuni problemi suoi non si era potuto presentare all'appuntamento ed aveva perso il contatto che poi ho ripreso. Esistono dei consulenti vicino a me, ma molti mi disegnano come un cretino. Quando prendo una decisione li informo. Ho chiamo anche il presidente dell'Albinoleffe per avere delle informazioni, così come quello del Sudtirol".Ritengo che una lacuna vistosa della squadra sia la tenuta atletica. Vogliamo dare un aiuto a chi lavora sulla preparazione atletica e all'allenatore per migliorarci. Anche se non andassimo su direttamente e fossimo costretti a fare i play off serve una squadra al migliore dei modi. Secondo me le tre sconfitte sono state frutto della pausa di Natale e di una squadra che non era tornata bene. Ieri siamo tornati la squadra quella che era in testa al campionato. Bordon è una persona di fiducia che non va a sostituire il team attuale, bensì ad aiutarlo"."Quando noi eravamo in testa alla fine del girone d'andata eravamo per tutti una corazzata invincibile. Si sa che la Serie B è un campionato difficile, ogni partita va combattuta. Quello che mi è piaciuto ieri è lo spirito dei nostri ragazzi e del nostro allenatore. Non è mai stato contattato nessun Mandorlini e nessun Stellone, neanche nel mio pensiero più lontano. La stampa che è più vicina a noi dovrebbe sorreggerci. Ho detto a Tedino che resterà anche con dieci sconfitte"."Oggi guardiamo il mondo in un'altra maniera. Sia l'Empoli che il Frosinone hanno dimostrato di non essere dei mostri, così come il Palermo prima. Secondo me sono inferiori a noi, checche ne dica la stampa nazionale. Le vittorie servono sempre a buttare via le negatività accumulate con le sconfitte. I quattro gol sono stati un grido di liberazione, sotto di 1-0 stavo guardando la partita in diretta e non credevo ai miei occhi. Se andiamo in campo con la stessa aggressività del secondo tempo a Parma sarà dura per loro. A Parma sarà una partita dura ma mi piace molto perché si giocherà a calcio. Vincerà il migliore e penso che i più forti siamo noi. Lo siamo, però, se entriamo in campo con lo spirito del secondo tempo e non del primo".