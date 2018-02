nella riunione informale avuta ieri con i venti club di Serie A. Micciché, presidente della Banca IMI, è il primo di tre fratelli abbastanza conosciuti: Gianfranco, presidente dell'ARS, e Guglielmo, ex vicepresidente del Palermo. "Gli dirò che bisogna dare una mano al mondo del calcio. Non so se disponibile - ha ammesso Malagò dopo la prima riunione con i venti club della Serie A -, ma c'è stato un consenso pressoché unanime. Sarebbe un eccellente ticket con i profili che sono stati proposti per il ruolo di amministratore delegato"."Non ho sentito nessuno avverso a mia proposta. E' una mia idea, del tutto personale di cui devo parlare ancora con il diretto interessato - continua Malagò -. Micciché è un uomo di sport, molto appassionato, competente, un uomo di relazioni, di sistema, molto stimato". Insieme a Micciché potrebbe arrivare alla Lega A anche Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble, in corsa come ad della massima serie. La decisione dovrebbe arrivare nell'assemblea in programma il 19 marzo.