Il club aretuseo, infatti, ha raggiunto l'accordo con l'attaccante brasiliano, svincolatosi lo scorso mese. Si tratta di un rinforzo importante per il reparto avanzato di mister Paolo Bianco, un nuovo arrivo di cui è rimasto molto soddisfatto anche il presidente azzurro, Gaetano: “Aggiungiamo un altro tassello importante alla nostra formazione – ha detto il patron – sono molto soddisfatto di questa operazione di mercato e sono sicuro che fornirà un prezioso contributo nella seconda parte della stagione.Calil in carriera ha vestito la maglia del Corinthians, del San Paulo e del Santos in Brasile; del Siena, Frosinone, Crotone, Varese, Salernitana, Catania e Livorno in Italia.