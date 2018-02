che non ha esitato a rendere noti i grandi passi in avanti fatti nel prosieguo dei lavori all'interno del proprio impianto di gioco. L'"Angelino Nobile" di Lentini sta vedendo l'opera di restyling, in corso ormai da diversi mesi, procedere verso il meglio, e già nella giornata di ieri sono avvenuti i primi risultati di rilievo. Sono infatti state installate le prime due torri faro nello stadio leontino, la casa della formazione bianconera dalla quale gli uomini allora allenati da Pino Rigoli - e ora guidati da Aimo Diana - sono stati costretti ad andare via lo scorso mese di novembre. Un passo in avanti di un certo rilievo per la società del presidente Leonardi, e visto il conto alla rovescia per la conclusione del campionato non è da escludere che la Leonzio riuscirà a concludere la stagione in corso proprio tra le mura del "Nobile" dopo la lontananza forzata dalla propria casa.Dopodichè si tratterà solamente di effettuare i collaudi per testare l'effettiva efficacia delle torri installate in questa settimana. Le giornate di lunedì e di martedì saranno molto importanti, visto che la Figc e la Questura di Lentini dovranno dare parere positivo sia sulla bontà dei lavori che sulla sicurezza delle torri faro installate ai margini del terreno di gioco. E Leonardi, in attesa che venga completato l'iter per la messa in piedi delle torri, ha voluto essere ottimista e cauto al tempo stesso: "Fin quando non vedo giocare la Leonzio all'"Angelino Nobile, non vorrei dire nulla - dichiara con ironia il patron leontino - . Scherzi a parte, ci stiamo avvicinando al ritorno a Lentini. Saranno giorni concitati, abbiamo montato due torri faro ed entro giovedì sarà tutto pronto. Aspetteremo solo l'ok da parte della commissione di vigilanza".Ecco perchè, sollecitato dalle domande sul ritorno effettivo della formazione di mister Diana tra le mura del "Nobile", Leonardi prova a tirare fuori una data che sarebbe davvero significativa. Stiamo parlando del derby contro il Catania, proprio quella squadra che sta continuando ad ospitare la Leonzio per le gare interne: "Solo quando sarà tutto pronto comincerà il campionato della Sicula Leonzio. Ringraziamo il Calcio Catania e il Comune di Catania per l'ospitalità, ma adesso è arrivato il momento di tornare a casa nostra. C'è già grande entusiasmo in città. Spero che i tifosi ci ripaghino con la loro presenza dopo gli sforzi fatti dalla società. Sono stati spesi 600mila euro per questi lavori. Non so quante società sarebbero disposte ad effettuare questo ulteriore sacrificio. Se tutto andrà per il verso giusto - conclude Leonardi - , l'11 marzo vivremo un derby contro il Catania spettacolare tra tifo e colori".