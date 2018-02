PALERMO - Chiamarsi Aladino porta spesso a dei titoli di giornali come "Il genio di Aladino" o "La lampada di Aladino". Troppo facile fare queste associazioni con il nuovo direttore sportivo del Palermo, Aladino Valoti. Bergamasco doc, nato il 9 gennaio 1966 ad Alzano Lombardo, Valoti ha quasi per caso il nome di Aladino. Lo zio, ciclista e gregario di Fausto Coppi, morì qualche giorno prima della sua nascita e papà Enrico decise di dare quel nome al proprio figlio. Il destino voleva che diventasse ciclista, ma alla fine è rimasta soltanto una passione mentre è diventato un lavoro per il fratello Paolo che ha corso tra il 1996 ed il 2006 in alcuni team professionistici italiani.

ma sotto altre vesti, nella stagione 2001-2002 quando vestì la maglia del Palermo in Serie B. Era la squadra allenata da Bortolo Mutti, neopromossa tra i cadetti dopo la cavalcata dell'anno precedente in Serie C1. Eppure qualche assonanza tra quel Palermo e quello attuale c'è. All'epoca i tifosi lamentavano "l'immobilismo" della proprietà Sensi, patron che da lì a pochi anni passava il testimone e Maurizio Zamparini. E anche adesso le proteste non mancano contro l'attuale proprietario, con uno spettro del fallimento che resta vivo in attesa di una sentenza del Tribunale di Palermo attesa tra qualche settimana.tutti giocatori richiesti dal tecnico Bortolo Mutti. Del tecnico Valoti era un fedelissimo visto che lo aveva già allenato a Verona, Piacenza e Cosenza. Centrocampista centrale, un mediano dedito al sacrificio un po' come il figlio Mattia che adesso veste la maglia del Verona. "Diciamocelo chiaramente, non è che ti regalano qualcosa perché ti chiami Palermo. Ci vuole organizzazione, programmazione" raccontava Valoti all'epoca in una intervista al quotidiano La Repubblica. Una mentalità che ha fatto propria anche fuori dal rettangolo di gioco (quattrocentocinquanta partite tra i professionisti e sedici gol messi a segno), quando ha intrapreso la carriera di direttore sportivo.Da lì a poco il passaggio al Cosenza, un'esperienza che dura appena sei mesi; stessa durata anche per l'avventura con il Sudtirol, ma qui arriva la chiamata del Palermo. Un grande salto che Valoti non poteva lasciarsi sfuggire visto che si riaffaccia alla Serie B dopo gli anni con l'Albinoleffe. Adesso palla a lui, incaricato non solo da Zamparini, ma spinto anche dai suoi consiglieri. Un nome caldeggiato che dovrà fare da collante tra staff tecnico e proprietà. In bocca al lupo, direttore.