POMINI 6 Incolpevole in occasione del gol ospite. Predica calma e porta serenità con una serie di uscite decisive.BELLUSCI 6 Non parte bene e gran parte delle colpe sul gol di Bianchi sono sue per la mancata marcatura su Clemenza. Nella ripresa con il risultato già acquisito gioca con la testa libera.STRUNA 6 Prestazione double face anche per lo sloveno, male nel primo tempo completamente un altro difensore nella ripresa.RAJKOVIC 6,5 La lieta notizia della serata. Roccioso e deciso in ogni intervento, mette paura per un infortunio nel finale ma è tutto rientrato.RISPOLI 7,5 Doppietta e prestazione da giocatore di categoria superiore. Tedino ritrova la sua arma segreta ed il Palermo torna a volare.JAJALO 6,5 Guida con saggezza la regia rosanero, ormai una certezza per questa squadra.DAWIDOWICZ 6 Un pò impacciato nei primi 45' poi non sbaglia quasi più nulla.SZYMINSKI 6 Adattato nella posizione di terzino sinistro non gioca un buon primo tempo. Si rifà ad inizio secondo tempo mettendo dentro un buon cross che innescherà poi il primo gol di Rispoli.CORONADO 8 Il migliore in campo. Quasi tarantolato scarta gli avversari come birilli che come unica replica possono solo metterlo a terra. Il suo gol sà di liberazione ma anche di giocata da fuoriclasse quale è.NESTOROVSKI 7 Gran parte della gara in ombra, poi il sigillo che non ti aspetti. Gol su punizione pennellata e dodicesimo gol stagionale.LA GUMINA 6 Il palermitano parte dall'inizio e vive una prima frazione complicata in cui fa a sportellate continuamente con Gigliotti. Nella ripresa non partecipa alla festa del gol e Tedino lo richiama per mettere in ghiaccio il risultato.GNAHORE' S.VACCARDI S.VMOREO S.V