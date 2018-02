PALERMO (3-5-2): Pomini; Struna, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Gnahoré, Rolando; Coronado, Nestorovski. All: Tedino

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Baldini, Bianchi, Kanoute, Buzzegoli, Martinho; Clemenza, Monachello. All: Cosmi

che serve come l'aria per uscire da un mese di febbraio più nero che rosa. Per il Palermo di Bruno Tedino dopo lo stentato pari contro la Pro Vercelli il calendario propone l'immediata occasione nel turno infrasettimanale per tornare ad un successo che manca ormai da esattamente un mese. Risale infatti al 27 gennaio il 2-0 contro il Brescia che consegnava al 'Barbera' un Palermo in vetta alla classifica e forte come non mai dopo la sosta per le festività natalizie. A trenta giorni di distanza la classifica vede invece i siciliani precipitati in terza posizione in compagnia del Bari con sei lunghezze di distacco dall'Empoli capolista a 50 punti e a cinque dal Frosinone, in mezzo tre sconfitte di fila ed un pareggio che hanno pregiudicato quanto di buono fatto fino ad ora.Tedino rispetto a Vercelli ritorna al passato e dal 4-3-1-2 schiererà nuovamente il 3-5-2 con Coronado che nelle previsioni dovrebbe avanzare il suo raggio d'azione giocando al fianco di Nestorovski. In porta davanti a Pomini, confermato ancora una volta al posto di Posavec, tornerà una difesa a tre con Bellusci, Struna e Rajkovic favorito sui polacchi Dawidowicz e Szyminski. A centrocampo si torna con i due esterni alti, Rispoli a destra e Rolando a sinistra al posto dell'infortunato Aleesami. In mezzo, con Chochev fermo per un problema alla spalla, Jajalo è l'unico di un posto da titolare con Murawski e Gnahorè a giocarsi una maglia da titolare nel caso in cui Tedino dovesse scegliere di puntare su un Coronado mezzala. In avanti, detto della sicura presenza di Nestorovski, non saranno a disposizione nè Trajkovski nè Moreo e dunque La Gumina potrebbe giocare al fianco del macedone o subentrare nella ripresa.I marchigiani dell'ex tecnico Serse Cosmi e dell'attaccante Gaetano Monachello, trasferitosi nei bianconeri durante la sessione di mercato invernale, si schiereranno con un modulo a specchio con De Santis, Padella e Gigliotti in difesa davanti al portiere Agazzi. A centrocampo Kanoute in cabina di regia con Buzzegoli e Bianchi mezzali e Baldini e Martinho, ex Catania, sulle fasce. In avanti Clemenza, a segno nell'ultimo match contro il Cesena, al fianco del già citato Monachello pronto a fare lo sgambetto ai suoi vecchi compagni.Daniele Martinelli di Roma 2