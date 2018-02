PALERMO - Una vittoria che chiude una parentesi negativa e che rilancia le ambizioni rosanero. Per il Palermo serata positiva con il successo per 4-1 contro l'Ascoli ed i contemporanei pari di Empoli e Frosinone che consentono ai ragazzi di Bruno Tedino di accorciare sulle prime della classe: "Sono molto felice per tutto l'ambiente, sono quelle vittorie che sogni sotto certi aspetti - ammette in conferenza stampa - Sei praticamente crocifisso sotto l'aspetto del risultato, dopo aver fatto una buona prestazione nel primo tempo. Venivamo da due giorni particolari sul piano del lavoro, andare sotto non è facile nello spogliatoio. Ho detto ai ragazzi di stare sereni e giocare come sappiamo, mettendo qualcosa in più negli ultimi trenta metri. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche soluzione, poi abbiamo fatto un uno-due importante con Igor che ha segnato un gol incredibile, lì la partita si è incanalata nella maniera migliore possibile. Le persone, seppur poche, ci hanno aiutato col loro entusiasmo. Ora dobbiamo pensare a lavorare bene da domani per preparare la partita col Parma"."Questa è una testimonianza di una squadra che ci tiene tantissimo e non sbanda - prosegue Tedino - che ha nel suo Dna attributi, volontà e spirito di sacrificio. Sapete meglio di me come funzioni il calcio a Palermo, ci sono grandi aspettative e venire da un periodo spento non è che dia molta allegria, a livello di spogliatoio. Spero questa vittoria sia l'inizio di una nuova continuità, il che non significa vincerle tutte, ma far di tutto per vincerle con la propositività di questi ragazzi".Tedino parla anche dell'addio imminente del direttore sportivo Fabio Lupo: "Se devo essere sincero, fino a ora non abbiamo ricevuto alcuna ufficialità su Lupo, è la verità. In questo momento abbiamo preparato la partita con l'Ascoli, quando sarà ufficiale potrò rispondere su Fabio. Poi è risaputo quanto abbiamo fatto, ma finché la società o lo stesso direttore non mi dicono cosa succede, non voglio rilasciare dichiarazioni".Tornando a parlare del match, Tedino analizza quanto fatto sul piano tecnico-tattico: "I numeri mi interessano poco, sono sempre i principi quelli che contano. Quando vieni da tre sconfitte di file devi andare a cambiare qualcosa, voglio cercare di dare una mano alla squadra regalando qualcosa di diverso, magari sul sistema di gioco. A Vercelli non siamo stati bravi con le due sottopunte, contro l'Ascoli mi serviva una squadra con gamba e abbiamo perso sia Gnahoré che Murawski, pur trovando giocatori che ci hanno dato molto. In questo momento mancano quattordici partite, dobbiamo fare quanti più punti possibili.Chiosa finale di Tedino sullo scontro diretto con il Frosinone in programma tra dieci giorni al Barbera e sul match di sabato contro il Parma: "Speriamo che lo scontro diretto possa essere importante per entrambe, vorrà dire che ce la giocheremo fino alla fine. Vogliamo però mangiare qualche altro punticino, abbiamo il Parma alla prossima e sarà una trasferta molto difficile. Dobbiamo guardare a noi stessi, cercando di migliorare partita dopo partite le nostre lacune. Sta a me, col lavoro, cercare di colmarle quanto prima".