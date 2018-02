Un match che nasconde delle insidie, nonostante la differenza di classifica. Il tecnico Tedino non sottovaluta l'impegno: "Ho la fortuna di avere una proprietà che mi mette a disposizione tutti i mezzi possibili ed immaginabili per essere il più dettagliato possibile. Mi piace essere sempre propositivo anche nei confronti dei ragazzi. Contro Pro Vercelli e Perugia all'andata abbiamo preso sei punti, prendendo qualche cantonata sul piano del gioco. Al ritorno abbiamo fatto due prestazioni giuste sul piano della mentalità, ma sbagliando troppo negli ultimi 30 metri. Questo ha fatto la differenza, anche se nel secondo tempo a Vercelli abbiamo avuto tre palle gol nitide. Non ci sono squadre che creano 200 palle gol. Anche il Perugia che è una squadra modesta ha vinto a Frosinone".Se avessimo fatto due pareggi con Foggia e Perugia avremmo avuto appena tre punti di distacco dal Frosinone con lo scontro diretto in casa. La Pro Vercelli aveva vinto a Cremona, non dimentichiamocelo. Serve solo sudore, la squadra va in campo in maniera sistematica. Eravamo una squadra che veniva da tre sconfitte. La preoccupazione che sfugga qualcosa di importante, per il quale ti sei sacrificato molto, porta ad avere il braccino del tenniste. A volte la questione mentale impedisce di essere elastici in tutti i pensieri e liberi di testa, fermo restando che bisogna analizzare i momenti. Siamo in un momento negativo, ma con la negatività non si va da nessuna parte. Dobbiamo ritrovare gli indirizzi che ci hanno portato ad essere competitive"."Szyminski è affaticato, Chochev ha una trauma importante alle spalle, Gnahoré non si è allenato oggi visto che ha scariche intestinali con vomito, Murawski è uscito con un trauma cervicale dalla partita di Vercelli, Trajkovski ha la febbre. Abbiamo qualche problema. Per queste motivazioni non riusciamo oggi a dare i convocati perché non sappiamo chi riusciremo a recuperare, compreso Moreo. Lo sapremo domattina appena finiremo la seduta che faremo qua. In questo momento sembra Trajkovski quello che proprio non ce la fa. Gnahoré sarà sicuramente debilitato"."Quando si viene da un periodo storto e di difficoltà questo coinvolge tutto. C'è chi è più sensibile, c'è chi si fa scivolare le cose: è normale. Coronado è un ragazzo riservato e introverso. Sa di aver fatto una cretinata contro il Foggia, anche quella è stata una sberla importante. Lui ha a cuore questa situazione, sente la responsabilità. Quando commetti una stupidaggine stai male. Vedremo dove incastrarlo, ma è l'ultimo dei problemi il suo ruolo. Deve sempre sentirsi a casa, con il focolare vicino. Bisogna anche dargli una spinta ed una pacca sulla spalla"."Szyminski ha fatto bene da esterno giocando a quattro. Vedremo cosa accadrà domattina. Rolando è pronto, è un'ottima riserva. Rispoli ha bisogno di spazi, non è abile nell'uno contro uno. Non sono preoccupato o senza idee. Sono molto sereno nel sapere cosa dobbiamo fare. Domani sapremo di più sugli interpreti. Szyminski è solo affaticato, non è rotto. La scelta sarà fatta magari su un giocatore più fresco. Mi aspettavo dopo la partita di Vercelli questo tipo di problemi essendoci due match ravvicinati"."L'Ascoli si è rimesso in corsa. Sappiamo che ha delle qualità tecniche molto buone, partendo da dietro con Gigliotti e De Santis. Ci sono dei giocatori che possono fare bene in questo campionato, come Monachello che ha fatto bene qui da noi e sta proseguendo il suo percorso. Domani dobbiamo avere la voglia di vincere. Non bisogna parlare più, bisogna solo pedalare. Non abbiamo rivisto i fantasmi dello scorso anno. Da questa situazione si va fuori tutti insieme. Non c'è Nestorovski, Coronado o altri giocatori. Bisogna ritornare quella sana competizione e sana autostima reciproca per guadagnare quei 25 centimetri che ci mancano. Dobbiamo tornare a mettere quel centimetro in più che serve. Il Bari ha fatto quattro partite o cinque come noi con due punti. Ha avuto un periodo brutto. Anche il Frosinone ha avuto un periodo difficile, così come l'Empoli. Loro si sono rialzati, dobbiamo essere bravi anche noi. Ci basta una vittoria per riprendere il nostro percorso"."Il presidente deve essere secondo me un giudice severo e imparziale di quello che succede. Io mi sento sempre di dare il massimo quando abbiamo vinto anche qualche partita in più. Non mi sono mai sentito appagato, ho voglia di emergere non come Bruno Tedino ma come squadra. La mia voglia è questa. Dopo ci sono dei momenti tristi e bui: ho passato queste fasi, ma non sono preoccupato di questo"."L'ipotesi Nestorovski-La Gumina la sto valutando per domani. Stanno bene. La Gumina è un ragazzo migliorato, ha fatto un grandissimo percorso. Sarà importante per noi e finora lo ha dimostrato. Se pretendiamo che lui da solo risolva i problemi della squadra non è così. Nestorovski da solo non ce la fa neanche. In questo campionato da soli non si va da nessuna parte. Non vince il singolo, vince il gruppo e la squadra. Vince chi si sopporta ed ha dentro nel suo io qualcosa in più. Quelli da soli non vincono mai".