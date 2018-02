Il patron del Palermo Maurizio Zamparini vede gli aspetti positivi nell'analisi del giorno dopo del match di ieri contro la Pro Vercelli: "Abbiamo perso una buona occasione per ripartire visto che l'Empoli ed il Frosinone non hanno vinto - esordisce ai microfoni del sito ufficiale del Palermo - Abbiamo ritrovato un Palermo che teneva in mano la partita, è un buon segnale, anche se ci sono ancora grosse defaillance in avanti. Troppo poche le occasioni avute, anche se squadre come la Pro Vercelli si chiudono tutte in difesa. Speriamo sia il segnale di una ripresa. Guardavo il girone d'andata dove abbiamo fatto due pari con Ascoli e Parma e poi perso contro il Novara. Se facciamo en plein in queste partite possiamo tornare in corsa. Lo auguro a Tedino e ai tifosi"."L'atteggiamento dell'arbitro è stato molto ostile per tutta la gara. Hanno picchiato Coronado per tutta la gara e fischiava sempre sui falli a favore della Pro Vercelli. Penso che se il fallo da rigore nel finale fosse stato nell'altra area l'avrebbe fischiato. Era un rigore solare. Sono cose che capitano quando la fortuna ti abbandona un po'. Speriamo non ci venga più la sfortuna che abbiamo avuto"."Dobbiamo tornare a vincere per diverse partite, essere la squadra della fine del girone d'andata. Penso che l'inizio visto ieri è stato quello. Se andiamo a vedere le partite, a parte quella contro l'Empoli, non meritavamo di perdere. Il Palermo è sempre il Palermo: siamo una buona squadra e credo in Tedino. Andiamo avanti e recupereremo. Arriva l'ultima in classifica, ma sarà un altro match difficile. Penso che torneremo a vincere".