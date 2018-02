, che trasformano una vittoria ormai apparentemente in cassaforte in un pareggio contro la Virtus Francavilla, a sua volta abile a sfruttare la buona sorte che si è materializzata nella prima metà del secondo tempo, sulle conclusioni di Folorunsho e di Partipilo che hanno visto raddrizzare le rispettive traiettorie divenute imparabili per il portiere di casa Narciso. E dire che per 55 minuti la prestazione della formazione bianconera era stata praticamente perfetta, con un piccolo brivido in avvio di gara al quale ha fatto seguito una serie di occasioni e un gioco prodotto con costanza e convinzione dagli uomini allenati da Aimo Diana. Le reti di Marano ed Esposito - quest'ultima procurata sempre dalla mezzala sinistra - sembravano un ottimo biglietto da visita per il secondo tempo, ma proprio le deviazioni fortuite che hanno regalato i gol alla squadra di Gaetano D'Agostino hanno indirizzato la gara verso un pareggio che fa bene proprio ai pugliesi ma che ferma la corsa leontina, anche se arriva il settimo risultato utile consecutivo.ma Narciso è subito pronto sul tentativo sottomisura di Partipilo. Gol sbagliato gol subito, non è solo una frase fatta ma è ciò che accade al nono minuto: Bollino manovra a destra e crossa per Marano, la cui girata spiazza Albertazzi e porta in vantaggio la Leonzio. La pioggia non dà tregua ai ventidue in campo e rende ancor più cattiva e meno spettacolare una partita la cui posta in gioco è veramente alta: ci prova Esposito a spezzare la monotonia con un gran tiro da fuori che però si spegne in curva. Al 33' è decisamente più pericoloso Bollino, che calcia dal limite dell'area col sinistro e impegna severamente Albertazzi, ma cinque minuti dopo al secondo tentativo Esposito fa centro: gran giocata tra mezzeali, con Marano che lo lancia nello spazio e il numero 8 che salta Prestia e batte il portiere. La Virtus Francavilla si dimostra incapace di reagire per l'ottimo piazzamento in campo dei bianconeri, che vanno negli spogliatoi con un doppio e meritato vantaggio., ma la Sicula Leonzio continua a proporre il suo gioco e cerca il tris con Marano, la cui conclusione dopo 5 minuti è però storta. All'improvviso, però, segnano i pugliesi: tiro dal limite di Folorunsho, una deviazione beffa Narciso e raddrizza la traiettoria che va in rete. I bianconeri non si fermano, Lescano prende la mira ma non trova la porta, ma quando meno te l'aspetti arriva il pareggio ospite: ancora una deviazione aiuta la Virtus, stavolta su una conclusione di Partipilo corretta da Gianola. Stavolta la Leonzio accusa il colpo, ancora Partipilo potrebbe completare la clamorosa rimonta ma trova l'opposizione di Narciso. Diana punta sulla freschezza di D'Angelo e Russo, poi esaurisce i cambi con gli ingressi di Arcidiacono, Davì e Foggia, ma la gara diventa nuovamente spezzettata con gli uomini di mister D'Agostino che sembrano accontentarsi del pareggio. Poco o nulla da segnalare in un finale di gara senza ritmo da una parte e dall'altra, e con la Sicula Leonzio che si mangia le mani.- Narciso, Aquilanti, Camilleri, Gianola, Squillace, Esposito, Petermann (75' Davì), Marano (69' D'Angelo), Bollino (75' Arcidiacono), Lescano (75' Foggia), Sibilli (69' Russo).: Ciotti, Pollace, Monteleone, Granata, Giuliano, Gammone, Cozza.Aimo Diana- Albertazzi, Prestia, De Toma, Sbampato, Albertini, Folorunsho (84' Mastropietro), Biason, Martinez Lugo (45'+2 Sicurella), Triarico, Partipilo (90' Parigi), Anastasi.Saloni, Demoleon, Viola, Arfauoi, Rossetti, Madonia.Gaetano D’Agostino- Federico Fontani di Siena- Marano, Bollino, Lugo Martinez, Sibilli, De Toma, Albertini, Davì.