e dimostrare che qualcosa a livello di gioco, e più squisitamente in fase realizzativa, era cambiato. Il primo obiettivo, col pareggio di ieri contro la Pro Vercelli dopo tre ko di fila e due settimane di ritiro, in parte è riuscito mentre per quanto riguarda il secondo non c'è dubbio che ci sia ancora da lavorare molto. Analizzando lo 0-0 del 'Piola', risultato che già di per sè non si addice ad una formazione che punta dichiaratamente alla promozione diretta in serie A, emerge infatti il solito Palermo visto nelle ultime uscite propositivo e volenteroso in fase di costruzione ma svogliato e poco lucido quando ci si presenta nel cuore dell'area di rigore avversaria., con gli episodi che magari in quelle occasioni (vedi l'espulsione di Coronado e il gol nei minuti finali al 'Curi', ndr) hanno inciso in maniera decisiva sulla bilancia del risultato, e anche ieri in Piemonte il canovaccio non si è discostato poi tanto. Tanto possesso palla, magari eccessivo, e poche verticalizzazioni atte a velocizzare le azioni dei rosanero che nel confronto con una difesa rognosa come quella della Pro Vercelli l'avrebbero sicuramente messa in difficoltà. Per vedere un tiro degno di nota si è dovuto invece attendere i minuti di recupero del secondo tempo con il portiere dei padroni di casa a far un figurone sul tiro non irresistibile di Trajkovski.Quasi spettatori non paganti, tranne qualche sporadico spunto singolo per ciascuno di loro che però, come ha ammesso lo stesso Tedino al termine del match, non può certo risultare decisivo per uscire fuori dall'involuzione di gioco come quella che vive il gruppo rosanero. L'impressione è dunque sempre quella: fin quando in avanti i motori resteranno in panne questo Palermo avrà poche possibilità di riprendere il discorso interrotto ormai quasi un mese e mezzo fa dopo l'ultimo successo casalingo contro il Brescia.però su ciò che di buono, o di male, è stato fatto contro la Pro Vercelli con il calendario che già fra tre giorni richiama tutti in campo. I rosa saranno impegnati al 'Barbera' dopo due trasferte di fila per provare a riprendere il passo che gli compete nella delicata sfida contro un Ascoli allenato dall'ex Serse Cosmi, che non ha risparmiato stilettate alla sua vecchia società nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match, e di un altro ex deluso come Gaetano Monachello (ironia della sorte ultimo attaccante del Palermo ad aver realizzato un gol su azione prima della cessione a gennaio ai bianconeri, ndr). Riprendere a correre diventa dunque quasi un obbligo anche perchè alle spalle dei siciliani adesso spingono (Bari, Spezia e Cittadella non mollano) mentre davanti sia Frosinone che Empoli iniziano a manifestare qualche segno di stanchezza.