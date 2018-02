La formazione di Bianco ha dominato in lungo ed in largo la gara al ‘De Simone’, passando in vantaggio con la rete di Bernardo e raddoppiando prima dell’intervallo grazie al goffo autogoal di Scoppa; poi nella ripresa Parisi chiude la pratica con il gol del 3-0 definitivo. Aretusei quest’oggi perfetti anche in fase difensiva, avendo sofferto quasi mai le sortite offensive di un Monopoli forse con la pancia piena dopo il roboante successo per 5-0 sul Catania dello scorso turno.e andando ad un passo dal gol con De Silvestro al 2’ e con Altobelli al 5’. Poco più tardi ci prova al volo anche Mancino, ma Bardini riesce a deviare con un grande riflesso. Allo scoccare della mezz’ora di gioco, però, l’estremo difensore biancoverde non può nulla sul preciso tocco di sinistro di Bernardo, ben imbeccato dal taglio di Liotti: leoni in vantaggio e seconda rete stagionale per l’attaccante azzurro. Il Monopoli non c’è ed al 37’ si trova sotto di due reti dopo la sfortunata quanto goffa deviazione di Scoppa che nel tentativo di liberare l’area su un calcio di punizione per i siciliani insacca alle spalle di Bardini.mentre Scienza sceglie di operare quattro cambi intorno all’ora di gioco, aumentando nettamente il peso offensivo dei Gabbiani. E così poco più tardi i pugliesi si fanno vedere per la prima volta pericolosamente dalle parti di Tomei e addirittura colgono il palo sulla conclusione da dentro l’area di prima intenzione di Sarao. Ma è ancora il Siracusa a colpire, precisamente al 72’, con Tino Parisi che chiude definitivamente i conti sfruttando al meglio un perfetto assist di Mancino. Nel finale c’è il tempo per altre due occasioni di marca azzurra che potrebbero valere il poker, ma il tiro di Bernardo viene deviato sull’esterno della rete da un intervento provvidenziale di un difensore, mentre è Bardini a negare la gioia del gol a Daffara con una grande parata. All’89’, infine, tentativo dalla distanza di Doudou, ma Tomei se la cava deviando in angolo senza troppi patemi. Vince con merito un ottimo Siracusa.Bernardo 30', Scoppa (a.g.) 37', Parisi 72'.Tomei; Daffara, Giordano, Altobelli, Liotti; Palermo (Toscano 81'), Spinelli; Parisi (Mangiacasale 76'), Mancino (Mazzocchi 76'), De Silvestro (Grillo 86'); Bernardo. Allenatore: Bianco.Bardini; Ferrara (Bei 66'), Bacchetti, Mercadante; Rota (Doudou 57'), Scoppa, Mavretic (Genchi 57'), Donnarumma; Sounas; Salvemini (Longo 57'), Sarao. Allenatore: Scienza.Sig. Andrea Colombo (Como)Sig. Pietro Lattanzi (Milano) e Sig. Riccardo Vitali (Brescia).Ammoniti: Palermo 14', Bernardo 45'+1', Longo 59'; espulsi: //.