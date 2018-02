torna a muovere la classifica per il suo Palermo e per Bruno Tedino è soddisfatto del pareggio emerso contro i piemontesi e al termine della sfida del 'Piola' analizza in questo modo la prestazione dei suoi dopo le tre sconfitte di fila: "La nostra è stata una prestazione gagliarda su un campo difficile - ha ammesso il tecnico a Sky Sport - e per noi in questo momento gli episodi non sono a favore. Su tre occasioni da rete non siamo stati fortunati. Siamo vivi ed siamo energici e vogliamo lottare per la promozione. Abbiamo fatto una buonissima prestazione che ci fa sperare recuperando un punto sul Frosinone. Il periodo negativo è alle spalle".