A disp: 1 Gilardi, 32 Marcone, 2 Berra, 16 Bifulco, 17 Alex, 20 Ivan, 21 Da Silva, 24 Pugliese, 28 Jidayi.

All: Gianluca Grassadonia.

PALERMO: 22 Pomini; 3 Rispoli, 2 Bellusci, 6 Struna, 24 Szyminski; 35 Murawski Gnahorè 75'), 8 Jajalo, 18 Chochev; 10 Coronado (Moreo 55'); 7 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.).

A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 5 Rajkovic, 14 Rolando, 16 Balogh, 20 La Gumina, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 28 Dawidowicz.

All: Bruno Tedino.

93' Sospetta trattenuta in area nei confronti di Moreo che cade a terra ma l'arbitro Marini non fischia nulla.90' + 1' Trajkovski calcia a giro ma Pigliacelli devia in corner.90' Cinque minuti di recupero.82' Kanoute sorprende la difesa rosa e calcia di destro ma senza precisione.77' Chochev sfiora il vantaggio con un bel diagonale rasoterra.67' Trajkovski non tiene bassa la sfera su assist di Nestorovski.63' Occasione di testa per Moreo che su assist di Szyminski per poco non sorprende Pigliacelli.58' Nestorovski innesca Trajkovski che viene contrastato al momento della conclusione.54' Coronado prova la serpentina solitaria ma viene chiuso sul più bello.49' Reginaldo conclude in area con Pomini che non si fa sorprendere.Squadre che tornano in campo, nessun cambio nelle due squadre.45' Due minuti di recupero.41' Coronado ci prova da fuori, tiro potente ma impreciso.39' Reginaldo impegna severamente Pomini che si oppone al tiro dell'ex Trapani.34' Nestorovski prova la rovesciata ma colpisce Paghera.27' Castiglia prova la deviazione di prima ma viene contrastato da un difensore rosanero e la palla finisce in corner.25' Pigliacelli gioca male con i piedi la palla e per poco non ne approfitta Nestorovski che però viene pescato in fuorigioco.18' Doppio cross di Rispoli con Nestorovski contrastato due volte.12' Cross di Nestorovski alto e impreciso.6' Paghera ci prova con un tiro da fuori, Pomini controlla.4' Coronado si libera al limite dell'area e prova a servire Nestorovski che non capisce il tocco del brasiliano.2' Morra pescato in fuorigioco.Squadre in campo, batte la Pro Vercelli.Arrivano le formazioni ufficiali, attacco con Nestorovski e Trajkovski con Coronado alle spalle dei macedoni. In difesa fuori Rajkovic c'è Szyminski insieme a Rispoli, Bellusci e Struna. A centrocampo Murawski con Jajalo e Chochev.22 Pigliacelli; 13 Gozzi, 15 Konaté, 27 Bergamelli; 18 Ghiglione, 30 Germano (Altobelli 79'), 14 Paghera, 10 Castiglia, 3 Mammarella (cap.); 33 Reginaldo (Raicevic 68'), 9 Morra (Kanoutè 62').: Valerio Marini (Roma 1).Bergamelli 21', Jajalo 52', Struna 68'.