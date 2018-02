Pigliacelli; Gozzi, Konate, Jidayi; Mammarella, Paghera, Pugliese, Germano, Berra; Raicevic, Reginaldo. All.: Grassadonia.

PALERMO 3-5-2: Pomini; Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Chochev, Jajalo, Murawski, Rolando; Coronado, Nestorovski.

All.: Tedino.

che, a questo punto della stagione, potrebbe pregiudicare tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Dopo i ko con Empoli, Foggia e Perugia, e sopratutto due settimane di ritiro consecutive, per il Palermo di Bruno Tedino non sono ammessi altri passi falsi per evitare di sconvolgere un già delicato equilibrio che con una quarta sconfitta di fila avrebbe effetti nocivi sia sulla guida tecnica che sul direttore sportivo Fabio Lupo, in settimana messo in discussione con il possibile arrivo al suo posto dell'ex rosanero Aladino Valoti. Ecco perchè il match contro la Pro Vercelli di Grassadonia risulta più che mai un crocevia fondamentale nel percorso dei siciliani: con una vittoria si svolterebbe, con un risultato negativo verrebbero invece certificate tutte la difficoltà di un gruppo che fino ad un mese fa dominava il campionato.L'avversario dei rosanero non è di quelli irresistibili, anzi. Terzultimo posto e difesa per nulla impenetrabile quella piemontese che con mister Grassadonia proverà ad approfittare del difficile momento della ex capolista schierandosi con un modulo a specchio. Nel 3-5-2 davanti al portiere Pigliacelli, l'anno scorso al Trapani, troveranno spazio Gozzi, Konata e Jidayi mentre a centrocampo Mammarella e Berra giocheranno sulle fasce con Paghera, Pugliese e Germano a comporre la cerniera in mediana mentre in attacco esperienza con Raicevic e Reginaldo, anche quest'ultimo transitato da Trapani ma nel mercato di gennaio.La buona notizia per Tedino è il ritorno dalla squalifica di Coronado. Il brasiliano dopo la sciocca espulsione e la conseguente squalifica di una giornata rimediata contro il Foggia torna dal 1' affiancando con tutta probabilità Nestorovski nel 3-5-2 che Tedino ha intenzione di schierare in Piemonte. In porta non torna Posavec ma ci sarà ancora spazio per Pomini. Davanti al 36enne estremo difensore giocheranno ancora una volta Bellusci, Struna e Rajkovic. A centrocampo sicuri di un posto Jajalo e Chochev mentre Murawski e Gnahorè si contendono una maglia. Sulle fasce Rispoli ormai recuperato sulla destra mentre a sinistra, visto l'infortunio di Aleesami, si rivede Rolando.