POMINI 6 Bravo nel primo tempo ad opporsi ad una conclusione ravvicinata di Reginaldo. Sempre sicuro nelle uscite.RISPOLI 5,5 Pochi cross invitanti e tanto nervosismo per il terzino arretrato nel 4-3-1-2.BELLUSCI 6 Qualche appoggio troppo leggero ma in definitiva non una prova da buttare.STRUNA 5,5 Governa con la solita sicurezza anche se nel confronto con avversari più veloci ricorre al fallo sistematico.SZYMINSKI 5,5 Adattato nel ruolo di terzino sinistro per supplire all'assenza di Aleesami trova un assist che poteva diventare decisivo per Moreo.CHOCHEV 6 Un tiro da fuori che per poco non sorprende Pigliacelli e solito lavoro di interdizione.JAJALO 6 Combatte su ogni pallone e gestisce bene palla. In costante crescita.MURAWSKI 5 Molti contrasti e falli rifilati agli avversari e poca fase di costruzione.CORONADO 6 Non gioca una brutta gara e sopratutto nel primo tempo la maggior parte dei palloni passano dai suoi piedi. Tedino decide di mettere peso in avanti e lo richiama ad inizio ripresa.TRAJKOVSKI 5 Un solo tiro, in pieno recupero quando il match si avvia ormai alla conclusioneNESTOROVSKI 5,5 Più in versione assist man alla ricerca del compagno di nazionale.MOREO 6 Subentra per rendere più pericoloso l'attacco e riesce a mettere un pò di pepe contro una difesa molto arcigna.GNAHORE' S.V