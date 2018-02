Da Vercelli inizia un nuovo campionato per il Palermo che deve mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive raccolte nelle ultime settimane. Un periodo buio che deve essere cancellato con la partita del Piola, al termine di una settimana di ritiro in quel di Coccaglio. "Il patron Zamparini vuole un cambio di rotta, così come me - racconta il tecnico Bruno Tedino alla vigilia del match al sito ufficiale del Palermo - C'è rimasto male, ma ha trasmesso una dose massiccia di tranquillità, serenità e volontà di andare in Serie A. Il cammino che dobbiamo fare è difficile, ma alla nostra portata. Dobbiamo dimostrare a noi stessi e al patron di essere delle persone con attributi notevoli. Dobbiamo fare una partita che sia l'inizio di un nuovo percorso vincente".Il tecnico, però, non pensa a questa soluzione: "In questo momento, quando le cose non vanno bene, si cerca sempre di trovare una soluzione - ammette - Si sa che nel calcio la prima è l'esonero dell'allenatore. Se la squadra non mi seguisse, però, me ne andrei in punta dei piedi così come sono arrivato. La squadra sta lavorando forte, basta una vittoria per tornare a essere quelli di prima. Mi sono sempre sentito sotto osservazione, anche quando abbiamo fatto risultati importanti. Questo fa parte del mio spirito, voglio dimostrare di essere una persona con gli attributi nei momenti di difficoltà. Spetta a me riplasmare questo gruppo"."Quando si viene da un paio di sconfitte consecutive, sinceramente, sta all'allenatore trovare una chiave di volta più che provare un sistema di gioco. L'assenza di Aleesami è molto importante in un ruolo specifico, ma non dobbiamo trovare alibi. Sono il responsabile di questi ragazzi che ci stanno mettendo grande impegno. Sta a me con dedizione, lavoro, competenza e umiltà trovare il modo per uscire fuori da questo momento. Tutto è ancora possibile"."Questa squadra ha trovato degli equilibri giocando con una sola punta con Coronado dietro, due esterni di corsa e centrocampisti di quantità. Giocare con più attaccanti non significa avere più occasioni da rete, bisogna inserirsi negli spazi. Spesso si trovano squadre organizzate che fanno densità offensiva. Coronado dietro due punte l'abbiamo già provato, ma non penso sia sufficiente per scardinare le squadre avversarie che di solito giocano con cinque difensori ed un play. Bisogna essere più rapidi nel giocare la palla, per ora siamo troppo statici. Quando si viene da risultati scadenti passa più per la testa la fase di non coraggio. La squadra deve trovare quella forza e quella energia per guadagnare spazi".Sinceramente, come piace a me, bisogna andare alla ricerca di spazi. Bisogna andare per vie interne e Nino ha questa qualità. Sono, però, due giocatori che possono giocare insieme ma non sono complementari. I giocatori sostituiti col Foggia e messi in campo con il Perugia è stato fatto per trovare equilibri diversi con giocatori che avevano qualcosa in più dal punto di vista delle gambe. A Perugia abbiamo fatto una partita da Palermo, intelligente, tattica, vogliosa e da grande squadra. Quel match mi è piaciuto parecchio"."Pomini è un buonissimo portiere, ma Posavec ha dimostrato di essere un giocatore di grande potenzialità e prospettiva. In questo momento dove serve un briciolo di esperienza in più abbiamo fatto un scelta, non definitiva. Per quanto riguarda il futuro Posavec ha delle qualità, lavorando sodo potrà riprendersi un posto in squadra. Dipende da lui e dalle prestazioni di Pomini. La scelta dipende dal momento. Il loro rapporto è eccellente e di grande stima: Posavec deve qualcosa a Pomini perché gli ha trasmesso qualcosa di importante"."Quando si viene da un periodo buio si gioca col freno a mano tirato: non c'è l'autostima come in un periodo positivo. Non è semplice, ma bisogna portare tutto alla normalità giocando il nostro calcio e cercando un risultato importante. Con una vittoria spariscono le difficoltà mentali, le paure e le streghe. Questa deve essere una forza che deve avere insieme a me. Serve anche quel briciolo di buona sorte".