Tutti ingredienti che la Sicula Leonzio sta adoperando molto spesso per cercare di scalare la classifica partita dopo partita e che Facundo Lescano vuole vedere in campo anche domenica, nella sfida sul campo della Virtus Francavilla. Una partita da affrontare nel migliore dei modi sotto la spinta di un periodo di imbattibilità prolungato con il pareggio a reti inviolate contro il Lecce: "Massimo rispetto per la Virtus Francavilla che ci precede e che, fino ad un mese, aveva dimostrato di valere l’alta classifica. Lo scorso anno hanno sorpreso con un bel quinto posto e attualmente sono in zona playoff. Nel mercato di gennaio hanno sacrificato uno dei centravanti più importanti del campionato quale Saraniti passato al Lecce, ma noi pensiamo a noi stessi e a proseguire il nostro ciclo di risultati utili. La partita contro i pugliesi sarà simile a quella contro il Bisceglie laddove servirà agonismo e concentrazione".la prima ottenuta dalla formazione guidata da Aimo Diana in un 2018 finora particolarmente positivo. La formazione bianconera sta giocando bene sui due lati del campo, manifestando grande solidità difensiva ma anche capacità di proporre gioco e di tenere sempre attive le punte. E proprio un uomo d'area come Lescano si rende conto di questa trasformazione positiva che si sta verificando in casa leontina, dove la squadra sta girando bene e sta puntando senza mezzi termini alla zona playoff: "Stiamo facendo bene - prosegue Lescano - , dal match vinto contro il Trapani abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi e uno slancio che ci aiuta nella preparazione degli allenamenti e nell’approccio alle partite. Ribadisco che la sensazione avuta al mio arrivo era di una squadra che avesse raccolto meno di quanto potesse per il potenziale dell’organico e per i valori tecnici".che per il momento si sta rivelando decisivo per le sorti della squadra. Ora la Sicula Leonzio sa di poter giocare con la testa libera da preoccupazioni e con la possibilità di tornare a lottare per posizioni che, alla vigilia del campionato, sembravano abbordabili. Ecco cosa pensa Lescano in merito alla situazione del gruppo a disposizione del tecnico bresciano: "Lo spogliatoio è sempre stato compatto e gli arrivi di gennaio, come me, si sono inseriti perfettamente. Non pensiamo ad alcun obiettivo finale se non al prossimo incontro e al raggiungimento dei 40 punti che rappresentano la salvezza. L’appetito vien mangiando, siamo ambiziosi e carichi per i prossimi match".