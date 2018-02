Dopo tre sconfitte consecutive a pagarne le spese potrebbe essere non il tecnico Bruno Tedino - rimasto in sella, ma sempre sotto osservazione in vista del match di dopodomani contro la Pro Vercelli - bensì il direttore sportivo Fabio Lupo. Una notizia uscita qualche giorno fa e che sembrava prima di fondamenta, ma che invece pare si stia rivelando vera. Il rapporto tra il ds rosanero ed il patron Maurizio Zamparini non sembra idilliaco, nonostante i due si siano incontrati qualche giorno fa nel ritiro di Coccaglio. Nessun colloquio personale, soltanto qualche chiacchiera scambiata a tavola durante il pranzo del patron con tutta la squadra.Poche, però, sono le colpe reali del direttore sportivo che ha provato sino all'ultimo a piazzare il colpo Di Carmine che sicuramente avrebbe cambiato - e non poco - la valutazione sul suo operato nel mese di gennaio.Il primo nome della lista sembra quello di Aladino Valoti, attuale ds del Sudtirol e da calciatore ex rosanero. A confermare la trattativa è stato il presidente del club tirolese, Walter Baumgartner: "Siamo al corrente dell’interesse del Palermo nei confronti di Valoti - racconta a Tuttomercatoweb - Ma non è detto ancora niente. Se si presentano possibilità superiori alle nostre non tarpiamo le ali a nessuno. Comunque Valoti ha un contratto con noi. Non ho parlato con Zamparini e non c'è niente di definito, ma hanno parlato le persone giuste. Vediamo". Valoti, classe 1966, finora ha maturato esperienza solo in Lega Pro, con Albinoleffe, Cosenza e per ultimo Sudtirol. Vedremo quando - e se - avverrà questo cambio.