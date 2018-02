Prima della partita contro l'Empoli, infatti, i rosanero erano ad un passo dal record di risultati utili consecutivi lontano dal Barbera, ma poi sono incappati in una pesante debacle. Il problema, però, è che lo stesso risultato - negativo - si è ripetuto anche due settimane dopo in quel di Perugia. Un fatto inedito per questa stagione e mai visto l'anno della promozione nella stagione 13-14 con Beppe Iachini. Bisogna tornare indietro al 2004 per vedere due sconfitte esterne del Palermo in Serie B: il 6 gennaio ko a Trieste contro la Triestina, poi dodici giorni più tardi altra sconfitta, ma stavolta a Bari. Da li a poco veniva esonerato Silvio Baldini (galeotto fu il ko interno contro la Salernitana) e lasciava la strada spianata a Francesco Guidolin. Il resto, poi, è storia.Poi quattro partite senza successo: due pareggi (Cesena e Spezia) e le due sconfitte recenti. Un rendimento calante che ha influito anche nella classifica esterna. Il Palermo da primo e imbattuto è scivolato al quarto posto, scavalcato da Cittadella (incredibile il rendimento esterno degli uomini di Foscarini che hanno vinto ben otto partite fuori casa), Foggia ed Empoli.Ne abbiamo parlato a più riprese, ma bisogna evidenziarlo ancora una volta: fuori casa il Palermo non segna da 351 minuti. L'ultimo gol porta la firma di Aleksandar Trajkovski nel pareggio di Cesena, ultima partita esterna del 2017. Poi null'altro. Ecco che quindi la partita di Vercelli contro la Pro assume contorni importantissimi. Non solo bisogna ripartire e far punti, ma bisogna anche trovare la vena realizzativa. Solo così si può tornare in corsa per la Serie A.