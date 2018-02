Il portiere croato si è seduto in panchina, ridando spazio ad Alberto Pomini. Una scelta di polso quella di Tedino, sicuramente non "comandata dall'alto" visto che Posavec è uno dei pupilli di Zamparini.sicuramente cresciuto in questa stagione ma ancora imperfetto in diversi momenti nel corso delle partite. Il portiere sta dimostrando id essere adatto al massimo ad una Serie B, non certo ad una categoria superiore come ha dimostrato lo scorso anno.L'esperto portiere ha guadagnato spazio nelle gerarchie e a Vercelli potrebbe scendere in campo ancora lui dal primo minuto. Sarebbe un chiaro segnale da parte di Tedino nei confronti di Posavec, ma è altamente probabile il ritorno tra i pali del croato. Un turno di stop per poi tornare in campo, mettere alle spalle le critiche e tutto quello che è successo finora. Basterà? Forse sì, forse no. Vedremo quale sarà la scelta tra due giorni al Piola.