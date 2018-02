PALERMO - La partita del Curi di Perugia non ha segnato il rientro in campo del solo Slobodan Rajkovic. Contro i biancorossi, infatti, si è rivisto anche Norbert Balogh (per lui oggi ventidue anni, ndr) che ha disputato una manciata di minuti. Sicuramente pochi, ma abbastanza per ritrovare delle sensazioni perse col tempo viste le noie muscolari che lo hanno tenuto fermo da inizio stagione. Balogh non giova una partita ufficiale dal 28 maggio 2017, ultima di campionato contro l'Empoli, e proprio contro i toscani ha ritrovato la prima convocazione della nuova stagione.

Vorrei giocare un po' di più, sto aspettando il mio primo gol. In questo mese mi ha aiutato la mia famiglia, la mia fidanzata, il mio procuratore e tutto lo staff del Palermo, oltre ai miei compagni. Ringrazio il patron Zamparini e mister Tedino per la fiducia, adesso voglio ripagarla in campo".che l'ungherese deve ancora mettere a segno il suo primo gol con la maglia del Palermo. In ogni caso, però, la stima che nutre Tedino nei suoi confronti può agevolare il suo rientro nel gruppo. Il tecnico lo ha detto già alla vigilia del match contro il Perugia, Balogh non ha i novanta minuti nelle gambe e deve ancora ritrovare la forma migliore. Bisognerà aspettarlo, come fatto negli ultimi mesi. Intanto, però, il giocatore è con tutti i compagni in ritiro a Coccaglio: "Il ritiro è molto importante per la squadra - prosegue Balogh - per stare una settimana tutti insieme. La partita contro la Pro Vercelli è molto importante e vogliamo vincerla, così come il campionato".