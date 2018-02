PALERMO - Un giocatore ritrovato che può rivelarsi un'arma in più. Nella sfida contro il Perugia il Palermo ha rivisto sul terreno di gioco Slobodan Rajkovic. Un'assenza dai campi per il difensore serbo che durava dal 6 dicembre 2016, ultima partita disputata con la maglia rosanero contro il Milan. Quasi un anno e mezzo più tardi l'esperienza di Rajkovic a Palermo ricomincia, come se fosse una seconda vita. D'altronde gli infortuni lo hanno portato ad un calvario infinito che gli ha permesso di collezionare appena cinque presenze nel suo primo anno in Sicilia. Tutto, però, è ormai alle spalle e la partita da titolare al Curi è il segnale che i rosa hanno trovato il difensore che mancava.L'addio di Cionek, infatti, ha aperto una voragine che forse il Palermo ha sottovalutato. Le prestazioni positive di Szyminski avevano illuso che il polacco potesse prendere il posto del connazionale, invece nell'ultimo periodo l'ex Wisla Plock ha un po' perso il bandolo della matassa. Sulla sinistra è quindi fondamentale il rientro di Rajkovic che nella formazione dei "titolarissimi" troverà al suo fianco Bellusci e Struna. Il tutto senza dimenticare che a breve potrebbe rientrare anche Andrea Ingegneri, fermo dallo scorso luglio per il brutto infortunio durante il ritiro di Bad Kleinkirchheim.Per Tedino, quindi, qualche possibilità di scelta per sopperire alle recenti difficoltà. Le ultime tre partite hanno fatto perdere lo "scettro" di prima della classe al Palermo, ma non il titolo di migliore difesa del campionato. Le reti subite adesso sono 24, le stesse dello Spezia e una in meno di Parma e Venezia. Sette gol incassati in tre match, però, sono troppi per una difesa di un club che vuole tornare in Serie A. Il rientro di Rajkovic può essere di buon auspicio.