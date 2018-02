PALERMO - Il ritorno in campo dopo un anno e mezzo d'assenza. Slobodan Rajkovic è tornato sul terreno di gioco nella partita contro il Perugia, uscendo definitivamente da un tunnel lunghissimo con ben due operazioni chirurgiche: "È stata una grandissima emozione - ammette Rajkovic al sito ufficiale del Palermo - soprattutto perché dopo tanto tempo posso aiutare la squadra. Anche personalmente è stata una grande emozione perché posso tornare a giocare. Fuori dal campo mi hanno aiutato la mia famiglia, i miei amici e tutto lo staff tecnico e medico che mi ha aiutato molto. Non voglio dimenticare nessuno, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato. Sto bene, ma mi mancano minuti nelle gambe".

meglio ogni partita ed il più possibile. Ringrazio il presidente Zamparini e lo staff tecnico che mi hanno dato un'altra occasione per giocare"."A Perugia abbiamo giocato una partita dura. Abbiamo perso punti, ma dobbiamo guardare avanti e dimenticare questa partita perché solo così possiamo fare passi avanti. Adesso siamo in ritiro e penso sia una cosa giusta, in questo modo possiamo stare uniti. Insieme possiamo risolvere i problemi che abbiamo. Dopo tre sconfitte possiamo uscire da questo momento tutti assieme". Chiosa del serbo sulla prossima partita, quella contro la Pro Vercelli: "Lavoriamo qui bene per preparare al meglio la partita contro la Pro Vercelli per fare un risultato positivo per tutti, in primis i nostri tifosi. Solo in questo modo prenderemo fiducia".