PALERMO - Sei punti. Con la sconfitta di Perugia si è allargato ancor di più il gap tra il Palermo e le prime due della classe, Empoli e Frosinone. Da campione d'inverno a terza forza del campionato: il passo è stato breve per la formazione rosanero che sta pagando a carissimo prezzo il momento di calo fisico, fisiologico per qualsiasi squadra nell'arco di una stagione lunga 42 partite. Il Palermo deve cercare di recuperare sulle prime due della classe, ma al tempo stesso deve anche guardarsi le spalle visto che la lotta playoff si è accesa di nuovo. Bari e Cittadella sono ad appena due punti di distacco e, soprattutto, i galletti sono la squadra che può rientrare nella lotta promozione vista la forza dell'organico.Le prossime quattro partite sicuramente diranno molto sul proseguo della stagione per i ragazzi di Bruno Tedino. Il ritiro di Coccaglio servirà per azzerare un 2018 che finora ha regalato più dolori che gioie. Nel mirino del Palermo c'è la Pro Vercelli, ma se si pensa a più largo raggio l'altra data importante è quella del 10 Marzo 2018 quando al Barbera arriverà il Frosinone. Quello sarà uno scontro diretto che può essere un crocevia fondamentale, ma bisognerà anche vedere in quali condizioni il Palermo si presenterà in quel match.Prima ci saranno tre turni di campionato. Per il Frosinone non sembra un calendario impossibile: tra le mura amiche ospiterà Perugia e Novara, mentre nel turno infrasettimanale previsto a fine febbraio farà visita alla Cremonese. Proprio quel giorno il Palermo, invece, giocherà al Barbera con l'Ascoli prima di volare al Tardi per l'impegnativa trasferta di Parma. Sicuramente sono i rosanero ad avere il calendario più complicato delle prime tre della classe. La strada sembra spianata, invece, per l'Empoli che gode di uno stato di forma stellare ed ha anche il calendario a suo favore. L'occasione giusta per tentare l'allungo e mettersi alle spalle non solo il Palermo, ma anche il Frosinone.