PALERMO - È iniziato ieri in quel di Coccaglio (Brescia) il ritiro del Palermo in vista della partita di sabato prossimo contro la Pro Vercelli. Nessuna punizione, bensì un clima disteso ma con l'obbligo di ricompattare la squadra dopo le tre sconfitte consecutive da Empoli fino a Perugia. Perso il primo posto in classifica bisogna ripartire, cercando di accorciare il gap sulle prime due della classe, Empoli e Frosinone. Ieri seduta pomeridiana per i rosanero alla quale ha assistito il patron Maurizio Zamparini. Prima un pranzo con tutta la squadra, poi un breve summit con Tedino e Lupo ma in estrema cordialità. Nessun esonero per il direttore sportivo, a dispetto della notizia lanciata ieri pomeriggio da Alfredo Pedullà.

"A Vercelli non sarà la partita dell'ultimatum - racconta Zamparini al Giornale di Sicilia - però dobbiamo vincerla così come altre quattro o cinque partite, se vogliamo tornare in corsa. Altrimenti perdiamo il treno per la Serie A diretta". Quello che chiede Zamparini è una maggiore propensione offensiva, quella mancata nelle ultime settimane: "Non facciamo più gol e il mio è un invito a ritornare la squadra che eravamo, quando attaccavamo sempre con almeno tre uomini, con Coronado, Trajkovski e Nestorovski. Se vogliamo tornare in corsa per la promozione diretta dobbiamo fare due gol a partita".