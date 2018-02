PALERMO - Cancellare le ultime tre settimane per ripartire. Il Palermo da oggi inizierà la marcia d'avvicinamento alla sfida di sabato prossimo in casa della Pro Vercelli e, a livello psicologico, non sarà affatto semplice. La squadra di Tedino è senza dubbio nel peggior momento della stagione come testimoniano le tre sconfitte consecutive. Il mese di Febbraio si sta rivelando terribile, un incubo che si spera possa finire il più presto possibile. Zamparini ha salvato Tedino nonostante il terzo ko, ma tutta la squadra da oggi lavorerà a Coccaglio per preparare il secondo match consecutivo lontano dal Barbera. Ormai la località bresciana è una seconda casa per il Palermo che si rifugia lì nei momenti di difficoltà.

Ma cosa non va a questa squadra? Sicuramente, come ha evidenziato Zamparini più volte, manca qualcosa a livello offensivo. Non c'è il mordente che serve negli ultimi venti metri e l'harakiri di Tedino tenendo fuori Nestorovski contro il Perugia è stato un altro segnale. Dietro la difesa ha iniziato a subire gol con regolarità, un altro dato inedito che però è anche coinciso con l'addio di Thiago Cionek. Un caso? Sicuramente no, anche perché il crollo fisico di Szyminski è coinciso con l'addio del connazionale polacco.Tutti elementi su cui bisognerà lavorare in questa settimana lontano da Palermo e da un clima che sicuramente non sarebbe stato ostile visto che i tifosi rosanero si sono fatti trovare pronti in qualsiasi appuntamento, soprattutto lontano dal Barbera. Anche a Vercelli ci sarà il calore dei supporters per cercare una vittoria che manca da troppo tempo, ma che bisognerà conquistare in un'altra battaglia che si preannuncia tutt'altro che semplice.