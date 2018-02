PALERMO - Cercasi l'attacco perso. Il Palermo contro il Perugia non è riuscito a mettere a segno un gol, cosa che lontano dal Barbera non accade ormai dal 21 dicembre. Un 2018, quindi, che non ha mai visto i rosanero a segno nelle partite fuori casa. Non va sottovalutato questo dato, che anche il patron Zamparini ha evidenziato più volte nelle sue interviste al sito ufficiale. La crisi del Palermo è testimoniata anche da questo, con appena tre gol messi a segno nelle ultime cinque partite. I rosa sono il peggiore attacco delle prime cinque squadre della classifica (33 reti messe a segno), ben distante dal Frosinone (48) e dall'Empoli (58). Rosa Nestorovski-dipendenti? Possibile, visto che dietro il macedone c'è il vuoto nell'attacco del Palermo.

, pochi - pochissimi - se si pensa che nessun attaccante oltre Nestorovski ha fatto meglio di lui. Anche la scelta di Tedino di lasciare fuori il macedone a Perugia ha fatto discutere molto, vista la partita sottotono di La Gumina e Trajkovski. Il primo ha fatto un match di estremo sacrificio, ma si dimostra abulico sotto porta, mentre l'altro macedone è ormai in una spirale involutiva che non vede via d'uscita.Quella squadra dopo ventisei giornate aveva messo a segno 36 reti, ma stava anche con quattro punti in più. Una squadra dall'attacco stellare che oggi varrebbe l'Europa. C'è da dire anche che in quel campionato la media reti a partita era molto più bassa. Quest'anno siamo a 2,86 a match, nel 13-14 erano 2,29. In ogni caso questo Palermo deve ritrovare se stesso, a partire dal gol.