Troppi per una squadra che a dicembre ha chiuso il girone d'andata da campione d'inverno. Ne è consapevole il patronche ne parla nella consueta intervista del day after al sito ufficiale del Palermo: "Questa sconfitta sa di beffa perché stavamo pressando nella loro metà campo già da venti minuti, ma è una sconfitta che sa di questo Palermo. Così non va. Mancano i gol, non si gioca. Bisogna fare i gol. Oggi vedrò il mister ed il direttore sportivo, dobbiamo essere più pericolosi in avanti".perché se avessimo fatto sei punti tra Foggia e Perugia saremmo stati sul trend del girone d'andata dove tutto ci andava bene. La sfortuna, però, finirà. Bisogna ritrovare lo spirito giusto e fare un'analisi della situazione. A calcio si gioca per fare gol"."Rajkovic ha dimostrato di essere già pronto per giocare dall'inizio. Balogh ha bisogno di tempo e di inserimenti. Ieri non era la partita adatta a lui, ma lo recupereremo". Chiosa finale di Zamparini con un commento sulla prossima partita, quella contro la Pro Vercelli: "L'imperativo di vincere è quello che ci fa male. Dobbiamo andare lì per costruire palle gol. Guardate l'Empoli, loro costruiscono per fare gol. Hanno 4-5 punte, ma anche noi le abbiamo. Come ha detto l'allenatore possiamo anche vincerne otto di fila, me lo auguro".