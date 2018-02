nella partita che avrebbe potuto rendere sempre più robusta e concreta la risalita in classifica della formazione bianconera, oppure avrebbe potuto chiudere quasi del tutto i giochi per quanto riguarda la vittoria del girone meridionale di serie C, considerando anche la pesante sconfitta patita dal Catania in quel di Monopoli. Invece la partita del "Massimino" tra gli uomini di Diana e quelli di Liverani si è conclusa con un pareggio che prolunga la striscia positiva dei leontini, giunta ora a quota cinque partite senza sconfitta, e soprattutto regala un ulteriore punto di vantaggio ai giallorossi sull'immediata inseguitrice etnea. Rammarico da una parte e dall'altra per quello che è un pareggio giusto sul piano della forma per quanto si è visto in partita - fatta eccezione per l'ultimo quarto d'ora piuttosto soporifero sul piano delle occasioni - ma bugiardo per le occasioni avute da una parte e dall'altra. Si rammarica soprattutto la Sicula Leonzio per una rete annullata in avvio di ripresa a Petermann, ma il bicchiere bianconero è senza dubbio mezzo pieno.che coglie in pieno la traversa col sinistro, con Narciso rimasto fermo; il portiere di casa poi blocca il secondo tentativo del nuovo bomber salentino. Prova a rispondere la Leonzio ma gli ospiti sono ben messi in campo e non concedono chances per l'immediata reazione alla formazione di mister Diana. La chance invece se la crea al 21' la compagine di Liverani, che dopo una bella combinazione non trova la conclusione con Mancosu, mentre due minuti dopo Torromino sbaglia l'assistenza a centro area. D'Angelo al 26' non sfrutta il regalo di Marino e tira in bocca a Perucchini, poi Cosenza è provvidenziale nel fermare la corsa di Lescano, ben lanciato da Bollino. Gara che inizia ad essere tambureggiante, il Lecce chiede un rigore per un contatto tra Narciso e Torromino ma le proteste non vengono assecondate. E a sei minuti dall'intervallo la Sicula ha la palla per passare a condurre, ma Perucchini si supera su D'Angelo. Proprio in chiusura di frazione Torromino scheggia la traversa con una bella conclusione di destro., con la Sicula Leonzio che va in gol con Petermann ma subisce la beffa per l'annullamento a causa di un fallo a centro area. Narciso toglie dai pali un insidioso tiro-cross di Saraniti ma il Lecce non sembra quello pimpante ammirato in avvio di gara, anche perchè i bianconeri occupano le linee di passaggio più pericolose. Costa Ferreira è costretto a provarci dalla distanza ma non trova la porta, la gara si fa brutta anche perchè spezzettata dalla prima girandola di cambi: Liverani inserisce Di Piazza e Selasi, Diana risponde con Foggia e Sibilli in attacco, prima di puntare sull'esuberanza di Marano. Poche emozioni in un finale di gara in cui la Sicula Leonzio punta sulla freschezza di De Felice e Cozza, mentre in casa leccese c'è Legittimo per irrobustire la difesa. Ma di fatto non succede nulla fino al triplice fischio finale, con le due squadre che sembrano accontentarsi del pareggio.Narciso, Aquilanti, Gianola, Camilleri, Squillace, D'Angelo, Petermann (80' Cozza), Esposito (72' Marano), Bollino (80' De Felice), Lescano (67' Foggia), Arcidiacono (67' Sibilli).Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, Russo, Granata, Davì.Allenatore Aimo Diana- Perucchini, Lepore, Cosenza, Marino, Di Matteo, Armellino, Arrigoni, Mancosu (84' Legittimo), Costa Ferreira (65' Selasi), Saraniti, Torromino (65' Di Piazza).Chironi, Riccardi, Valeri, Megelaitis, Caturano, Dobickas, Ciancio, Gambardella.Allenatore Fabio Liverani- Giacomo Camplone di Pescara.- Cosenza.