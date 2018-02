, che dominava il campionato dalla prima posizione con prestazioni di spessore sia in casa ma sopratutto in trasferta, e che con il proprio gioco e la sua solidità difensiva s'imponeva in ogni campo e contro ogni avversario. Per ritrovare quella squadra bisogna andare indietro di appena due mesi e mezzo con il Palermo di Bruno Tedino che chiudeva il girone d'andata da campione d'inverno con un netto tre a zero alla Salernitana davanti al pubblico di casa. Dal ritorno dalla sosta invernale invece di quella squadra e di quel gruppo sembra rimasto solo il ricordo considerando i risultati conseguiti (un pari, una vittoria e tre sconfitte consecutive, ndr) con tutto il tesoretto accumulato durante le prime giornate che si è via via andato sgretolandosi con le avversarie capaci invece di recuperare terreno e addirittura mettere la freccia staccando i rosanero in classifica., quest'ultima impegnata oggi nella sfida contro l'Ascoli, hanno infatti l'opportunità di isolarsi a più sei dai rosanero dell'ex tecnico del Pordenone confinando i siciliani in una sorta di limbo al terzo posto fra le squadre che possono accedere direttamente alla massima serie e chi invece spera di giocarsi la chance dell'ultimo pass per la A passando dalla tagliola dei play off. Le vittorie di Bari e Venezia in tal senso non addolciscono per nulla la già poco esaltante giornata di Nestorovski e compagni che ieri dopo 90' di sostanziale noia sono riusciti a perdere in seguito al solito errore difensivo che ha portato al gol Di Carmine, uno degli ultimi obiettivi di mercato proprio del club di viale del Fante.che, in tal senso potrebbe, aver sfavorito i siciliani visto il risicato inserimento di nuova linfa (Fiore e Moreo) senza però che dalle cessioni che hanno riguardato difesa e centrocampo (Cionek, Embalo) siano giunti adeguati sostituti in grado di poter dare una mano al gruppo precedentemente costituito. In tal senso le operazioni in uscita di Monachello, senza che il club riuscisse mai a chiudere per un sostituto dell'ex Atalanta volato poi all'Ascoli. Tale scelte hanno in qualche modo destabilizzato un gruppo abituato a vincere e lanciato verso la promozione diretta che, nel momento in cui avrebbe dovuto ricevere il maggior sostegno da parte della società, evidentemente non ha ricevuto il supporto necessario o richiesto per rinforzare un gruppo già abbastanza collaudato a cui mancava solo qualche puntello., immediatamente successiva alla terza sconfitta giunta in pieno recupero, presa da un furente Maurizio Zamparini di trasferire immediatamente la squadra nel ritiro di Coccaglio nel bresciano, prima della sfida che li attende in trasferta contro la Pro Vercelli. Un ritiro diverso dagli altri seguente ad una sconfitta seppur immeritata che però nel popolo rosanero ha creato una forte spaccatura nel momento probabilmente migliore vissuto da Nestorovki e soci capaci di riportare più di diecimila persone in uno stadio fino a quel momento quasi sempre semideserto e apparso sempre uno in meno piuttosto che fattore decisivo nei successi dei rosa., a presentarsi sul banco degli imputati c'è di sicuro il tecnico di Treviso che non estrema professionalità nel post gara del 'Curi' non ha accampato scuse per l'insuccesso ma, al contrario, si è messo a disposizione per far da parafulmine ancora una volta ai suoi ragazzi, rei soltanto di non essere abbastanza lucidi nella fase offensiva e di aver staccato la spina dopo la sosta invernale. Davanti all'allenatore dunque, confermato anche dopo il tris di zeri messi in fila stabilendo una sorta di record in serie B per gli allenatori targati Zamparini, si presenta il primo bivio della sua carriera in Sicilia. La prima strada porta ad un ritorno ai tre punti contro la Pro Vercelli e ad una ripresa del cammino interrotta bruscamente, la seconda, nemmeno dirlo, dovrebbe vedere definitivamente separarsi le strade dell'ex Pordenone da quella della società, eventualità quest'ultima che sia l'allenatore che il pubblico desidera evitare.