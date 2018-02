Vivace è stato soprattutto il tridente offensivo dei sassesi che ha fatto letteralmente girare la testa alla retroguardia aretusea per almeno un’ora di gioco, legittimando la vittoria con un gran numero di palle gol generate. E dire che anche il Siracusa ha avuto modo di impensierire severamente la difesa dei lucani, ma l’estremo difensore materano si è dimostrato insuperabile negando più volte la gioia della rete ai ragazzi di Bianco. Nella ripresa Mancino coglie la traversa su punizione, poi si rivela inutile il forcing finale, anche se un gol il Siracusa lo avrebbe pure segnato, ma l’arbitro ha annullato la rete di Mancino in pieno recupero per un presunto fuorigioco che pare proprio non esserci.Al quarto d’ora ci riprovano gli azzurri con un colpo di testa di Bruno su un calcio piazzato di Liotti, palla che si spegne di poco alta sopra la traversa. Il Matera risponde col colpo di testa impreciso di Sartore, ma i padroni di casa protestano veementemente per un calcio di rigore non concesso per un presunto fallo di mano su un tiro di Tiscione. Poco più tardi Golubovic salva ancora i suoi in uscita bassa su De Silvestro, mentre non trovano fortuna Strambelli, Sernicola e Casoli che provano ripetutamente a calciare verso la porta di D’Alessandro, ma i tiri vengono tutti murati dalla difesa aretuesa. Al 29’ però i lucani sbloccano il tabellino: cross dalla destra di Tiscione per Dugandzic che stacca di testa ma impatta la traversa, ma la palla arriva dalle parti di Sartore che ribadisce in rete. Al 35’ ci riprova il Matera con un gran tiro a giro di Strambelli dal limite, ma la palla si perde di poco a lato. Il Siracusa arretra molto il passo, i sassesi attaccano a tutto spiano: al 36’ Dugandzic coglie il palo, sul contropiede Golbovic si supera ancora una volta negando il gol a Parisi che aveva calciato a botta sicura. Ma il Matera trova il modo di raddoppiare pochi istanti più tardi con Casoli: il numero 27 lucano, servito in area da Dugandzic, si ritrova tra i piedi la sfera dopo una prima conclusione rimpallata da un difensore e buca D’Alessandro con freddezza. Sul finire della prima frazione c’è il tempo per un’altra conclusione di testa di Bruno, ma anche in questa occasione il centrale del Siracusa non è fortunato.Al 55’ il Siracusa quasi casualmente si ritrova la palla per riaprire il match: Toscano prende palla al limite dell’area, salta il suo diretto avversario e da posizione defilata svirgola malamente, spedendo il pallone in curva. Al 60’ occasionissima per Bernardo che può colpire ma si fa rimontare da Sernicola che lo chiude con un intervento provvidenziale. Bianco allora inserisce Mancino al posto di capitan Spinelli ed al 75’ appena entrato scheggia la traversa direttamente su calcio di punizione. Prova ad uscire il Matera alzando nuovamente il proprio baricentro, ma le conclusioni non arrivano. Ci prova invece pericolosamente De Silvestro all’88’ ma anche in questa occasione Golubovic si fa trovare pronto e respinge la sfera. Allo scoccare del 90’ il Siracusa troverebbe anche il gol che riaprirebbe i giochi con un preciso colpo di testa di Mancino, ma il guardalinee giudica erroneamente irregolare la posizione del trequartista aretuseo.Sartore 29', Casoli 38'.Golubovic; Sernicola, De Franco, Scognamillo; Angelo, De Falco, Strambelli (Battista 90'), Casoli; Sartore (Di Livio 70'), Dungandzic (Giovinco 70'), Tiscione (Di Sabatino 87'). Allenatore: Cassia (vice).D'Alessandro; Daffara, Altobelli, Bruno, Liotti; Toscano (Palermo 59'), Spinelli (Mancino 73'); Parisi (Marotta 46'), Catania, De Silvestro; Bernardo. Allenatore: Bianco.Sig. Luigi Carella (Bari).Sig. Leonardo De Palma (Foggia) e Sig. Lucia Abruzzese (Foggia).Ammoniti: Sartore 6’, De Franco 74’, De Silvestro 83’, Catania 90’; espulsi: //.