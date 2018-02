per tornare a sperare nel ritorno in piena corsa per consentire la disputa dei playoff e per mantenere vivo il sogno di una squadra ancora una volta beffata sul più bello. I biancazzurri escono sconfitti dalla sfida sul neutro di Siracusa contro il Catanzaro, squadra in crisi e reduce da due brutte sconfitte contro Lecce e Sicula Leonzio che sembrava aver minato le certezze dei calabresi. Invece la squadra allenata da Davide Dionigi, con un atteggiamento tipico di chi ha bisogno di fare punti, cioè tutti schierati dietro la linea del pallone e alla ricerca della ripartenza, ha portato a casa l'intera posta in palio con una paio di fiammate, una per tempo. A nulla è servito per l'Akragas il fatto di giocare tutto il secondo tempo con l'uomo in più per l'espulsione di De Giorgi, oltre ad aver trovato il pareggio praticamente in avvio di ripresa con Mileto. La zampata di Corado ha spezzato il sogno del Gigante, che rimane ultimo e ora ha una gara in meno per tentare un vero e proprio miracolo., dall'altra parte ci sono van Ransbeek e Marin dal primo minuto. Prova a partire bene l'Akragas che spinge soprattutto sulle corsie laterali con Scrugli e Pastore, mentre Camara prova a mettersi alla ricezione di palloni giocabili negli ultimi metri. Il Catanzaro però riesce a fare muro molto bene, salvo poi ripartire e fare male, come accade al 19': lancio in profondità che favorisce la corsa di Spighi, il quale parte in posizione regolare e batte Vono a botta sicura. Il Gigante sembra subire il colpo del gol incassato e ci mette qualche minuto per reagire, poi prova a caricare a testa bassa ma mancano i rifornimenti nei confronti delle punte. Ci prova Zibert dalla distanza ma non trova lo specchio della porta, poi al 44' l'episodio dell'espulsione di De Giorgi, che ferma Gjuci sul lato corto dell'area di rigore: non c'è penalty, il fallo è avvenuto fuori area. Pericolosissimo Camara nel finale, ma Di Nunzio si oppone sulla linea e conserva il vantaggio ospite.e dopo sette minuti i biancazzurri raccolgono subito i frutti: Mileto si fa trovare al posto giusto e al momento giusto, battendo da pochi passi Nordi e restituendo animo alla sua squadra. Il Gigante insiste, vuole approfittare dell'uomo in più per ribaltare il punteggio ma Camara al 18' non trova la porta da buona posizione. Dionigi si copre e inserisce Corado, dall'altra parte Criaco va all in e mette Dammacco al posto di Danese, ma è Zibert ad andare ad un passo dal vantaggio: il suo tiro a metà ripresa viene respinto in maniera provvidenziale da Nordi. Criaco aggiunge all'attacco il peso di Moreo, dall'altra parte dentro l'altro ex Gigante Zanini, e quando meno te l'aspetti segna il Catanzaro: Corado batte Vono sugli sviluppi di una palla inattiva. Un gol che pesa come un macigno sul morale di una squadra che si era chiaramente risollevata ed era padrona del campo, un calo mentale che emerge anche dal rosso per somma di ammonizioni di Pisani, proprio nei minuti finali.Vono, Mileto, Danese (67' Dammacco), Pisani, Scrugli, Zibert, Carrotta (90' Minacori), Sanseverino, Pastore, Camara, Gjuci (74' Moreo).Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Ioio, Navas, Saitta, Canale, Bramati.Allenatore Leo Criaco.Nordi, De Giorgi, Di Nunzio, Gamberetti, Sepe, Spighi (74' Zanini), van Ransbeek, Marin, Sabato, Infantino (63' Corado), Letizia.Marcantognini, Riggio, Cunzi, Cason, Nicoletti, Onescu, Baime, Maita, Valotti.Allenatore Davide Dionigi.- Marco Ricci di Firenze.- Pisani, Carrotta, Zibert. Espulsi De Giorgi al 44' e Pisani al 90'.