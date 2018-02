PALERMO - E dopo la batosta del venerdì e la cocente delusione del lunedì, venne il turno anche della sconfitta del sabato. Probabilmente immeritata, ma che alla fine porta in casa Palermo zero punti e un quantitativo innumerevole di rammarico e di delusione, anche perchè là davanti l'Empoli continua a volare e a sfornare gol in attesa del match del Frosinone, mentre da dietro Bari e Venezia tornano a spingere per chiedere spazio e per mantenere vive le speranze di andare in serie A. E Maurizio Zamparini ha ulteriormente dimostrato di non aver gradito la prestazione sfoderata dai suoi giocatori nella gara persa in maniera beffarda sul campo del Perugia. La rete di Di Carmine - proprio quel giocatore a lungo corteggiato durante la finestra invernale di mercato - pesa come un macigno sulle ambizioni ma soprattutto sul morale e sulla psiche di una squadra che ha completamente smarrito la via tracciata negli ultimi due mesi e mezzo del 2017, risultando di fatto una macchina quasi perfetta. Ora che i meccanismi si sono inceppati, per il patron del club di viale del Fante è giunto il momento di passare alle azioni forti.

Detto in parole povere, Bruno Tedino non si tocca almeno per un'altra settimana, ovvero quella che porterà alla delicata sfida di sabato prossimo sul campo della Pro Vercelli, che a questo punto rischia di diventare decisiva per il destino del tecnico di Treviso. Zamparini non ha voluto nascondere la propria rabbia nei confronti dell'intero sistema Palermo, non risparmiando nessuno tra giocatori e guida tecnica. Ed è probabilmente per questo che la terza sconfitta non costa la panchina all'ex allenatore del Pordenone, che a differenza dei suoi predecessori (limitatamente alla serie cadetta) Baldini e Gattuso non viene messo alla porta nonostante tre gare di fila concluse con l'amaro sapore della sconfitta. Si va avanti almeno fino a sabato prossimo e al match del "Piola", poi si vedrà come agire soprattutto in base alle risposte che arriveranno da prestazione e soprattutto risultato.Il Palermo non tornerà in città dall'Umbria, bensì raggiungerà il quartier generale solito per questo genere di situazioni, ovvero Coccaglio. Nel Bresciano la squadra si è spesso radunata per poi andare ad allenarsi al riparo da occhi indiscreti e dal malumore di una piazza che ha visto spegnersi ancora una volta l'ardore che si era improvvisamente rinfocolato grazie all'ottimo girone di andata disputato, e con una prima posizione decisamente meritata. Questa volta, a differenza di quanto era accaduto nelle ore successive alla sconfitta interna contro il Foggia, non c'è stato il dietrofront rispetto alla decisione iniziale del patron, il quale ha confermato la propria idea iniziale di mandare la squadra in ritiro. Troppo importante tenere compatto il gruppo e soprattutto non lasciarsi sopraffare da malumore e delusione, inevitabili in un momento del genere.