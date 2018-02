Noi andiamo in ritiro perchè insieme vogliamo superare questo ostacolo, sappiamo che abbiamo ancora un grande obiettivo però gli avversari stanno correndo anche se sinceramente non penso potranno andare avanti così per sempre. Noi avevamo delle convinzioni ma dopo la sconfitta con l'Empoli abbiamo fatto fatica. Io dico sempre che quando si fanno 99 gradini e si cade una volta fa molto più rumore solo il tonfo rispetto ad un gradino affrontato".

arrivata proprio nel finale, complica il cammino del suo Palermo che adesso si trova in una scomoda posizione distante dalle due squadre in vetta Empoli e Frosinone. Bruno Tedino non ha digerito bene il ko di oggi col Perugia e al termine del match del 'Curi' non nasconde l'amarezza: "Quando perdi fanno tutte male, esci con le ossa rotte da una prestazione in cui abbiamo espresso temperamento ed energia contro un Perugia difficile che conoscevamo già dalla gara d'andata e nonostante una buona gara non abbiamo trovato il guizzo giusto e perso una gara che non dovevamo perdere. Dovremo uscire da questo momento solo con il lavoro e sinceramente abbiamo vinto gare giocate peggio di questa quindi dobbiamo fare gruppo e trovare compattezza"."Se la squadra non fa gol si dà sempre la colpa agli attaccanti ma in realtà io devo raccogliere tutte le responsabilità se un squadra non gioca come dovrebbe.