PALERMO (3-5-2) Pomini, Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Aleesami; La Gumina, Nestorovski.

non sarà facile ma c'è bisogno d'invertire la rotta per comprendere se i ko contro Empoli e Foggia siano stati solo due incidenti di percorso nella corsa promozione o se per questo Palermo c'è da iniziare a preoccuparsi sul serio. Contro il Perugia di Breda, nella sfida in programma oggi pomeriggio al 'Curi' (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10), Bruno Tedino ha deciso dunque di rivoluzionare il suo undici iniziale attuando una rotazione in quasi tutti i ruoli per dare una scossa ad un ambiente che in poche settimane è passato dall'entusiasmo per la testa solitaria del campionato al pericolo di perdere contatto con Frosinone ed Empoli che adesso guidano in coppia la graduatoria.Tedino conferma il 3-5-2 quindi ma con diversi cambi a partire dalla porta con Posavec che dopo le ultime due non molto convincenti prestazioni lascia il posto al più esperto Pomini. In difesa si rivede dopo la squalifica Struna che comporrà il reparto con Bellusci e con la più grande novità di questa giornata, il ritorno del serbo Rajkovic. A centrocampo, vista la squalifica di Coronado, ci sarà spazio per il polacco Murawski dal 1' con Jajalo e Chochev mentre sulle fasce saranno confermati Rispoli e Aleesami. In avanti, premesso l'impiego di Nestorovski, non giocheranno Moreo e Trajkovski ma La Gumina che ha scavalcato nelle gerarchie entrambi i compagni.Breda schiererà un modulo a specchio con la coppia d'attacco composta da Cerri e Di Carmine, quest'ultimo desiderio di mercato proprio dei rosanero che fino agli ultimi giorni della finestra invernale provarono a portarlo in Sicilia. In difesa davanti al portiere Leali giocheranno Del Prete, Volta e Magnani mentre a centrocampo Bianco in regia con Bandinelli e Gustafsson ai lati. Pajac e Mustacchio agiranno sulle fasce mentre il fresco nuovo acquisto degli umbri, ed ex della rosanero, Alino Diamanti dovrebbe seguire la sfida dalla tribuna del 'Curi'.Leali, Del Prete, Volta, Magnani; Pajac, Bandinelli, Bianco, Gustafsson, Mustacchio; Cerri, Di Carmine.Daniele Chiffi di Padova.