POMINI 5,5 Chiamato a sostituire Posavec ma inoperoso nel corso dei primi 45'. Si fa trovare pronto nella ripresa su un colpo di testa di Di Carmine ma non può nulla in uscita sul gol del bomber umbro.SZYMINSKI 5,5 Qualche sbavatura sugli attaccanti umbri alla fine viene punito dalla prestazione complessiva del reparto arretrato.STRUNA 5 Rischia qualche passaggio semplice di troppo e in occasione del gol gli sfugge Di Carmine.RAJKOVIC 6 Buona prestazione del serbo che tornava dopo un lunghissimo infortunio.RISPOLI 5,5 Fra i più propositivi ma ancora lontano dalla forma migliore.CHOCHEV 5,5 Non gioco con alta intensità così come i compagni di reparto e gli avversari gli rubano spesso palla.JAJALO 6,5 Il migliore, lotta su ogni pallone e prova un'infinità di tiri dalla distanza per sua sfortuna non precisi.MURAWSKI 6 Un mastino sulle caviglie degli avversari ma poco lavoro di costruzione per chi avrebbe dovuto sostituire Coronado.ALEESAMI 6 Poco presente nel primo tempo, meglio nel secondo tempo ma poco concreto.TRAJKOVSKI 5,5 Propositivo ma poco lucido quando arriva in area di rigore.LA GUMINA 5,5 Fa a sportellate con gli avversari ma prende soltanto falli per far salire la squadra.NESTOROVSKI 5,5 Chiamato in causa solo nel secondo tempo prova a cambiare le sorti del match trovando però solo un qualche tiro svirgolato.BELLUSCI S.VBALOGH S.V