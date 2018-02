e davanti avrà un avversario tutt'altro che semplice come il Perugia: "All'andata abbiamo vinto con un rigore alla fine di Nesto, una parata strepitosa di Posavec ed un loro errore a porta vuota - ammette Tedino in conferenza stampa - Cerri è un giocatore straripante, destinato ad avere una carriera importante. Rispetto all'andata hanno qualche giocatore in meno, ma anche qualche in più. Sono partiti forti dopo i playoff dello scorso anno per cercare di fare qualcosa in più. Di Carmine non piace solo a me, ma a tutta l'Italia. Chi ha le possibilità di avere le prestazioni di un giocatore del genere è felice. Io, però, sono molto contento di allenare una squadra forte. Io mi sento sempre in discussione, anche quando vinco 4-5 partite di seguito. Sono sempre pronto a dimostrare qualcosa per la mia squadra e alla società che mi ha dato questo lavoro. Dobbiamo avere delle responsabilità, ma non delle ansie. Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo, significa avere empatia ed energia"."Due anni fa ho fatto otto vittorie consecutive in questo periodo - prosegue Tedino - Quando si fa questo mestiere bisogna tener conto tante cose. Prima di tutto c'è la testa, fattore scatenante su tutto. Le quattro sberle prese a Empoli, una settimana lunghissima e l'espulsione di Coronado ci hanno portato allo sbandamento nell'ultimo quarto d'ora col Foggia. La prestazione per 70 minuti è stata buona, abbiamo anche avuto una reazione con la traversa di Nestorovski. Se avessimo pareggiato tutti avrebbero parlato di una squadra con spirito di reazione. Non stiamo vivendo dal punto di vista psicologico un momento positivo. Attualmente non stiamo lavorando male, forse abbiamo staccato la spina precedentemente. Io sono il responsabile, non siamo stati vigorosi, cattivi ed energici come lo siamo stati fino a fine 2017".movenze o atteggiamenti di più teste. Credo che in questo momento bisogna mettere da parte l'io e parlare di noi. Vengono prima gli interessi comuni della squadra, poi tutto il resto. Dobbiamo tornare la macchina schiacciasassi a livello di squadra, piuttosto che vedere altre cose che sono state evidenziate come "azienda individuale". I calciatori si trasformano da un giorno all'altro e si passa dalle stelle alle stalle in un decimo di secondo. Bisogna capire quando si è alle stelle che arriverà prima o poi il momento negativo. La visita di Zamparini ci ha fatto piacere, è venuto in fretta e furia ed è motivo di grande soddisfazione. Vogliamo dimostrare che siamo un gran gruppo".È normale che in questo momento va rafforzato il concetto di gruppo e la nostra forza. Da quando sono a Palermo mi sono sempre sentito a casa. È normale che nei momenti positivi si sia felici e contenti, ma è nei momenti negativi che viene fuori il proprio carattere. Non possiamo continuare su questo binario, in questo momento ci vuole una squadra che ha bisogno del proprio allenatore"."Penso che ci sarà qualche novità a livello di formazione, devo comunicare tutto alla squadra. Credo sia giusto che lo sappiano loro per primi. Abbiamo praticamente giocato martedì, avendo finito alle 23 lunedì sera, vedremo chi ha recuperato al meglio. Stiamo facendo delle valutazioni in generale in attacco, sta facendo bene anche La Gumina. Stefano ha un problema al pube anche se è regolarmente a disposizione. Stiamo facendo delle valutazioni e sono dell'idea che davanti possano giocare tutti prima o dopo.Abbiamo sempre lavorato in sintonia, staff e società, in questo momento siamo compatti".Se vogliamo recuperare un giocatore importante come Rispoli, una macchina con un fisico imponente, deve recuperare la forma partita dopo partita. Farà fatica inizialmente a recuperare una determinata forma fisica, per motivi di ritmi. Bisogna passare attraverso l'insistenza per recuperare questi giocatori. Rajkovic è molto più avanti rispetto a Balogh, anche a livello di minutaggio. È ipotizzabile vedere Rajkovic ben presto in campo. Ha meno minutaggio Balogh, ma tra un po' anche lui sarà disponibile".Posavec ha fatto un percorso straordinario finora, ha fatto molto bene. Recentemente poteva far meglio in alcuni interventi, ma se un domani ci sarà la possibilità di scegliere un portiere diverso non terrò conto degli errori. Vedrò se servirà più esperienza o una squadra che gioca meglio coi piedi. Josip ha sempre giocato finora perché se l'è meritato. Ha fatto delle buone cose, così come i vari Jajalo, Chochev e Trajkovski che a giro sono rimasti fuori. Posavec è a disposizione così come Pomini e Maniero, faccio sempre valutazioni partita dopo partita"."Coronado è un giocatore che non ha solo fantasia, un elemento che va messo a disposizione della squadra. Se uno fa un dribbling non saltando nessuno non capisco l'esigenza. Igor è un giocatore molto importante per noi, come collante tra centrocampisti e attaccanti anche se poteva fare delle cose migliori sulla sostanza. Per noi è molto importante e bravo, ha delle caratteristiche uniche. Bisogna avere un modo di giocare sempre identico, cercando giocatori bravi nell'assistenza o in chiusura di un'azione. Mi aspetto qualcosa in più da parte dei centrocampisti. Più che robusto o fisico mi aspetto un centrocampo dinamico".