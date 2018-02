PALERMO - Il ritorno dopo ventitré anni allo stadio Renato Curi. Il Palermo si prepara alla trasferta di Perugia in un campo che non vede protagonisti i rosanero dalla stagione 1995-1996. Era l'8 Ottobre 1995 ed il "Palermo dei Picciotti" di Ignazio Arcoleo pareggiò per 0-0 contro la formazione umbra che tra le sue fila vantava anche il palermitano Totò Tedesco. In tutto sono diciotto le gare disputate in Umbria ed il Palermo ha trionfato appena in tre occasioni.

che regalarono gran parte della promozione in Serie B di quel Palermo. Un digiuno di venticinque anni che - si spera - venga spezzato domani pomeriggio, anche per la scaramanzia. Nelle due vittorie in campionato (una è arrivata in Coppa Italia), infatti, il Palermo a fine anno ha poi chiuso al primo posto in classifica.Una vittoria per parte nell'anno in cui Breda sedeva sulla panchina del Latina, arrivate entrambe con la vittoria della squadra ospite. Bruno Tedino affronta, invece, per la quinta volta da allenatore, il Perugia in partite ufficiali: il bilancio dei 4 precedenti è di 2 successi dell’attuale tecnico del Palermo (entrambi per 1-0) e 2 vittorie degli umbri, senza pareggi.