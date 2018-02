PALERMO - Ancora un allenamento per sciogliere gli ultimi dubbi. Il Palermo si prepara alla trasferta di domani del Renato Curi di Perugia e con non pochi ballottaggi per Bruno Tedino nell'undici titolare. La partita ha assunto dei contorni diversi viste le ultime due sconfitte consecutive, motivo per cui il tecnico rosanero vuole prendersi tutto il tempo a disposizione per scegliere chi lanciare in campo. Stamattina sarà il momento della rifinitura a Palermo, ma i dubbi accompagneranno Tedino anche nel viaggio verso l'Umbria.

Non ci sono problemi, invece, nel capire che il Palermo si affiderà ancora una volta al 3-5-2. C'è un ballottaggio per reparto, tre in totale. Si parte già dalla difesa dove comunque rientrerà dalla squalifica Aljaz Struna. Il centrale sloveno riprenderà il suo posto nel tridente difensivo, con Bellusci alla sua destra. Il dubbio è su chi completerà questo terzetto. È un ballottaggio tutto polacco tra Dawidowicz e Szyminski, senza dimenticare Rajkovic che stava per entrare contro il Foggia e potrebbe dare il debutto in stagione proprio a Perugia.

Per quanto riguarda il centrocampo, tornerà dall'inizio anche Andrea Rispoli. L'esterno destro è totalmente recuperato e prenderà il posto di Rolando che contro il Foggia non ha convinto appieno. Sulla corsia opposta confermatissimo Aleesami. Se, invece, davanti alla difesa ci sarà Jajalo, per le maglie da mezzale c'è un ballottaggio a tre tra Chochev, Gnahoré e Murawski. Uno di questi resterà fuori, sicuramente non il bulgaro che era rimasto in panchina già lunedì scorso.

Infine capitolo attacco. Con Coronado squalificato non è riproponibile l'idea del brasiliano alle spalle di Nestorovski. Ma neanche Moreo ha fatto faville contro il Foggia. Motivo per cui il giocatore ex Venezia contenderà il posto a Trajkovski che potrebbe tornare dall'inizio.