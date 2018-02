Era l'8 Ottobre e si giocava allo stadio Renato Curi: 0-0 il risultato finale. Quello era il Palermo dei picciotti di Ignazio Arcoleo e contro trovò un altro palermitano, Salvatore Tedesco. Una partita che in realtà si rivelò un derby in famiglia visto che se da un lato c'era Totò con la maglia degli umbri, dall'altro lato c'era Giacomo con la casacca a tinte rosanero. "Ho un ricordo bellissimo, giocare contro la squadra del cuore è sempre una partita diversa - racconta Totò Tedesco, oggi allenatore dei Giovanissimi Regionali alla Cantera Ribolla - Era la squadra dei picciotti di Ignazio Arcoleo, tutta formata da calciatori con cui sono cresciuto".Totò ha vestito la maglia dei biancorossi solo per cinque partite, mentre fortuna ben diversa ebbe Giovanni che all'ombra del Curi giocò sei anni, collezionando 154 partite e mettendo a segno 24 reti. Eppure dei tre fratelli quello considerato il più forte è sempre stato Salvatore."Tutti dicono questo - ammette Totò - Ma lo dicono perché io ero diverso dai miei fratelli, più tecnico. Loro ricoprivano sempre ruoli di centrocampo, ma diversi perché io puntavo di più l'avversario. Se Giovanni e Giacomo hanno fatto la carriera che hanno fatto, però, penso se lo siano meritato". Un altro calcio, altri tempi. Adesso Perugia e Palermo si ritrovano contro, per un altro capitolo da scrivere.