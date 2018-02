ma la sua rete non è bastata per conquistare i tre punti. Sicuramente l'aver spezzato un digiuno che durava ormai da novembre è utilissimo per un giocatore chiave per questo Palermo, sotto diversi punti di vista. Proprio quello realizzativo era l'aspetto che più preoccupava perché, dietro a Nestorovski, c'è un vuoto che il Palermo non è riuscito a colmare nel mercato di gennaio. L'assalto fallito per Di Carmine non ha completato un reparto offensivo che pecca per la spalla del bomber macedone.Per trovare un attaccante bisogna tornare "indietro" fino ad Aleksandar Trajkovski con tre reti, mentre due gol per Coronado e uno solo per La Gumina. Troppo pochi per una squadra che sta peccando proprio sul secondo attaccante. Anche con Moreo - che a Venezia ha messo a segno tre reti - l'intesa non è sembrata delle migliori, ma di queste perplessità ve ne avevamo già parlato visto che con la coppia Nestorovski-Moreo il Palermo "regala" ben due punte di riferimento agli avversari.Sarà la sfida del gol tra chi non è arrivato a Palermo (Di Carmine) e chi il rosa lo veste, appunto Nestorovski. Servirà trovare un ritrovato Trajkovski (tornerà dal primo minuto?) o un Moreo con un atteggiamento diverso per ritrovare continuità sottoporta e tornare a fare punti.