Erano in più di tredicimila a sostenere i rosanero contro i pugliesi in una fredda serata invernale, tutti tornati a casa delusi per il risultato finale. Sembra quasi una maledizione, ma quando il Palermo quest'anno ha fatto registrare il record di spettatori al Barbera ha sempre perso: prima contro il Cittadella, lunedì contro il Foggia. Un dato che fa sorridere amaramente, ma che non deve certo condizionare quello che è il riavvicinamento dei tifosi alla squadra di Bruno Tedino.Non vanno dimenticati, però, coloro che continuano la loro protesta contro il patron Zamparini e che continuano a dissertare lo stadio. La cornice di pubblico di lunedì era senza dubbio diversa rispetto a quella desolante contro Virtus Entella, per esempio, oppure contro il Venezia. La partita col Foggia, inoltre, ha rialzato la media spettatori al Barbera. Un dato che è aumentato di poco più di 500 persone, passando ad una media di 6808 spettatori a partita.Ultras che, tra l'altro, seguiranno il Palermo anche nella trasferta di Perugia così come il gruppo del tifo organizzato della Curva Nord Inferiore. Una spinta che servirà ai rosanero soprattutto lontano dal Barbera, dove quest'anno non è mai mancato il supporto dei tifosi.