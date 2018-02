Una grande occasione persa per la squadra di Giacomo Modica, che poteva accorciare sulla zona playoff approfittando della sconfitta dell’Ercolanese a Gela, ma che adesso rimangono sempre a nove punti dai campani.“Ci siamo trovati di fronte un Acireale molto motivato e ci è mancato purtroppo il consueto contributo di due o tre giocatori. Riconosciamo i meriti dell’avversario, ma questa battuta d’arresto non ci ridimensiona affatto”.“Si può andare in difficoltà contro una squadra organizzata, che adesso è a tre lunghezze dall’Ercolanese e merita i suoi punti in classifica. A noi oggettivamente è mancata un po’ di personalità. Già da domani penseremo alla partita di domenica. Dovremo reagire subito”.