Maurizio Zamparini ieri mattina aveva annunciato l'incontro imminente con la squadra dopo il ko contro il Foggia ed è passato ben presto dalle parole ai fatti. Ieri, infatti, il patron rosanero è stato a Palermo per cercare di analizzare il momento negativo della squadra. Da inizio anno ad oggi solo quattro punti raccolti, una sola vittoria (quella tiratissima contro il Brescia) e ben due sconfitte consecutive. Sicuramente è il momento peggiore del Palermo in questa stagione, motivo per cui non bisogna entrare in questa spirale involutiva.ma alla fine è rientrato tutto ed il Palermo preparerà in città questo match dal peso specifico piuttosto importante. La tabella di marcia sarà come da settimana tipo, con la partenza per l'Umbria alla vigilia del match. Bisogna interrompere la serie negativa in un campo tutt'altro che semplice e contro una squadra - il Perugia - che all'andata perse al Barbera solo grazie ad un rigore molto discusso.Tra Zamparini ed il tecnico veneto, però, c'è un feeling che sta tenendo molto solido questo rapporto lavorativo, sia dentro che fuori dal campo. Sicuramente servirà qualche novità a livello di formazione, tra scelte obbligate (vedi la squalifica di Coronado) e probabili novità (come il ritorno dall'inizio di Rispoli). Perugia sarà un crocevia importante della stagione del Palermo.