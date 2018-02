Il brasiliano dovrà scontare una giornata di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata lunedì scorso contro il Foggia. Un'assenza che, paradossalmente, non sembra pesare così tanto nell'economia della squadra visto che il Coronado degli ultimi tempi non è il migliore. Il brasiliano non è riuscito a trovare continuità dopo l'infortunio dei mesi scorsi, un po' un leitmotiv anche della sua avventura passata in quel di Trapani.Coronado non sembra rendere nel migliore dei modi da mezzala, nonostante Tedino continui ad insistere su questo ruolo. Alla vigilia del match col Foggia, per esempio, il tecnico l'aveva provato per tutta la rifinitura nella posizione di trequartista, prima di arretrarlo nella partita di nuovo in mezzo.Il polacco, infatti, è uno dei maggiori indiziati per prendere il posto del brasiliano in mezzo al campo. Murawski è rimasto fuori dalla sfida con il Foggia per una sindrome influenzale, ed ancora ieri non era insieme al gruppo. Il giocatore, però, cercherà di recuperare in ogni modo per Perugia perché può essere una chance da prendere al volo. L'ultima partita da titolare risale ormai alla sfida con la Salernitana, l'ultima del 2017. Appena otto minuti giocati nell'anno nuovo per un giocatore che aveva fatto vedere un grande potenziale. Se non dovesse farcela, Tedino confermerebbe - senza grossi problemi - il trio composto da Chochev, Jajalo e Gnahoré.