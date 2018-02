È questa la decisione presa dalla dirigenza del Palermo già ieri sera, dopo la sconfitta contro il Foggia. Si tratta del secondo ko di fila, un incidente di percorso che però brucia molto visto che conferma degli strascichi pesanti dopo la batosta di ormai quindici giorni fa a Empoli. Il Palermo ieri aveva la ghiotta chance di riagganciare la vetta, insieme a Frosinone ed Empoli, ma si trova sempre a tre lunghezze dalle prime due in graduatoria. Un momento di calo atletico e mentale per i rosanero che devono azzerare tutto per ripartire il prima possibile.Una partita che già da oggi si preannuncia tutt'altro che semplice: se da un lato Tedino riavrà a disposizione Struna, dall'altro lato dovrà fare a meno dello squalificato Coronado. L'occasione forse per vedere in campo Murawski? Bisognerà anche analizzare con calma la partita di tutti i singoli per capire se cambiare qualcosa anche a livello di formazione, visto che il 3-5-2 si è dimostrato ancora una volta un modulo che inizia ad avere qualche falla.In Serie B, sotto la gestione Zamparini, solo un tecnico si è salvato dopo due ko di fila, Daniele Arrigoni, poi successivamente esonerato dopo altre due sconfitte consecutive. Non si sono salvati neanche Baldini e Gattuso. Parlare di ultima spiaggia per Tedino a Perugia sembra esagerato, ma sicuramente una sconfitta metterebbe a serio rischio la panchina del tecnico rosanero.