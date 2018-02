FOGGIA (3-5-2): Guarna, Tonucci, Camporese, Loiacono; Kragl, Greco, Deli, Agnelli, Gerbo; Nicastro, Mazzeo. Allenatore: Stroppa

, giocare davanti il proprio pubblico e conquistare tre punti per agganciare nuovamente la vetta del campionato seppur in coabitazione con Frosinone ed Empoli. Per il Palermo di Bruno Tedino la sfida di questa sera al 'Barbera' contro il Foggia di Stroppa rappresenta un crocevia importante della stagione dei rosanero che dopo il pesante ko della settimana scorsa contro l'Empoli hanno lavorato con serenità grazie anche al sostegno dei propri tifosi che nel match delle 20:30 potrebbero essere i veri protagonisti con la loro presenza che dovrebbe essere maggiore rispetto alle precedenti uscite, vista la politica attuata dalla società con prezzi popolari per le curve e la tribuna Montepellegrino. Ovviamente oltre al sostegno del pubblico ci sarà bisogno di una prestazione di spessore da parte di Nestorovski e compagni.Tedino non sembra intenzionato a stravolgere il suo undici iniziale anche se dopo il ko di Empoli qualcosa di diverso l'ex tecnico del Pordenone vuole vederla da parte dei suoi ragazzi. Ecco che se la difesa dovrebbe rimanere immutata con uno schieramento a tre senza lo squalificato Struna ma con Bellusci, Dawidowicz e Szyminski davanti al portiere Posavec. A centrocampo la scelta riguarda l'avanzamento o meno di Coronado sulla linea della trequarti, con il brasiliano più avanti Jajalo viene confermato in cabina di regia con Gnahorè al suo fianco e le ali che saranno a meno di novità Rispoli, al ritorno da titolare dopo quasi un mese d'assenza, e Aleesami. In avanti ci saranno sempre due attaccanti con la coppia che potrebbe essere composta questa volta da Nestorovski e Moreo con Trajkovski in panchina almeno inizialmente.Stroppa si affida ai nuovi arrivi Tonucci in difesa e Kragl a centrocampo nel 3-5-2 che scenderà in campo con la coppia d'attacco Mazzeo-Nicastro. Nella retroguardia spazio a Camporese e Loiacono mentre in mediana esperienza e dinamismo con Greco, Deli, Agnelli e Gerbo.Posavec; Szyminski, Bellusci, Dawidowicz; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Aleesami; Coronado; Nestorovski, Moreo. All: TedinoAbbattista di Molfetta