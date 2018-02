POSAVEC 5,5 Incolpevole sul primo gol di Duhamel con il croato che anzi prova a deviare la conclusione. Qualche pecca invece sul posizionamento in occasione del secondo gol di Kragl anche se la difesa rosa lascia tirare con facilità il tedesco.DAWIDOWICZ 5,5 Primo tempo senza sbavature, nela ripresa cala vistosamente e in occasione dell'inferiorità numerica perde le distanze con gli avversari.BELLUSCI 6 Il migliore del pacchetto difensivo anche in una serata storta come questa.SZYMINSKI 5,5 Il polacco si perde Mazzeo nel momento dell'assist per Duhamel e in generale non appare sicuro negli interventi.ROLANDO 6 Buona la prestazione dell'ex Latina che nel primo tempo scende con buona frequenza e a anche vicino al gol.Si rivede dopo una lunga assenza e c'è subito apprensione per un pestone che prende, nulla di grave e corsa che sembra quella dei tempi migliori.GNAHORE' 6 Il francese è indiscutibilmente il migliore nel primo tempo sfiorando anche il gol. Nella ripresa l'ex Perugia sparisce gradualmente.JAJALO 6 Mantiene i reparti collegati ma la sua manovra è particolarmente lenta e molte azioni partono già in ritardo.CORONADO 5.5 Macchia la sua prestazione con il rosso al 69' che lascia i suoi in dieci nella fase più calda del match. Il ruolo da mezzala sembra ormai una prigione per il suo talento.ALEESAMI 5 Corsa ma poco più. Il norvegese non mette buone palle in mezzo.NESTOROVSKI 6,5 Il migliore, ritrova il gol seppur dal dischetto ed è sfortunato in occasione della traversa colta sul 2-1 Foggia.MOREO 6 L'ex Venezia si segnala per sacrificio e corsa. Poco fortunato in un paio d'occasioni ma tutto sommato un'onesta prestazione.